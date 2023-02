Ganz Rieden steht Kopf

Von: Matthias Matz

Zwergenhaft: Die Musikkapelle führt den bunten Faschingsumzug durch die Forggenseegemeinde wie gewohnt an. © ed

Insgesamt 35 Fußgruppen und Themenwagen, unterstützt von drei Musikkapellen, schlängelten sich am Samstag beim 27. karnevalistischen Festzug durch Rieden a.F.

Rieden a.F. – Einige hundert Faschingsbegeisterte präsentierten sich in ihren bunten Kostümen vor über 3000 Zuschauern, die diese begeistert verfolgten.



Pointiert: Diese Gruppe spielt auf die jüngste Serie von Geldautomatensprengungen auch im Allgäu an. © ed

Angeführt von der „zwergenhaften“ Riedener Musikkapelle hatten sich örtliche Vereine und Gruppen aus dem Altlandkreis alle Mühe gegeben, um mit ihren Ideen einen nachhaltigen Eindruck beim Publikum zu hinterlassen. Die Themen waren bunt gemischt von „Sexy Wedel-Ladys“ über „Waldgeister“ bis hin zu „Schlümpfen“, „Tanzdrachen“ und „Vampiren“ war so ziemlich alles geboten, was die närrische Jahreszeit an Ideen so hergibt. Auch das Schwangauer Prinzenpaar mit seinem Hofstaat gab sich die Ehre.



Der Riedener Dorfplatz war am Ende der Treffpunkt vieler Maschkerer, wo die dörflichen Vereine mit Kuchen, Brotzeiten und einer breiten Palette an Getränken auf die Gäste warteten und bis in den Abend hinein feierten.

