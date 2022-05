Ukraine-Krieg: Füssener sind sich uneins, ob Deutschland schwere Waffen liefern soll

Von: Chris Friedrich

Teilen

Der Bundestagsbeschluss, der Ukraine im Krieg gegen Russland schwere Waffen wie die Panzerhaubitze 2000 zu liefern, steht fest. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / vencav

Füssen – Der Bundestagsbeschluss, der Ukraine im Krieg gegen Russland schwere Waffen zu liefern, steht fest. Der Kreisbote fragte in der Stadt nach, was die Füssener davon halten.

Der Kreisbote wollte von den Füssenern wissen, wie sie dazu stehen, vom Grundsatz, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, politisch Abstand zu nehmen. Repräsentative Umfragen zeigen, dass sich Pro und Contra aktuell in etwa die Waage halten. Die Stimmen aus Füssen – nicht alle von uns befragten Personen wollten mit Namen in der Zeitung stehen – ergeben ein ähnliches Stimmungsbild.

Marika Hacker © Friedrich

Marika Hacker meint: „Deutschland stellt der ukrainischen Armeee Panzer zur Verfügung. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, finde ich. Wer aber übernimmt die Kosten für die Bereitstellung schwerer Waffen? Keiner wusste, wie lange der Krieg dauert. Darum war es gut überlegt, nicht gleich sozusagen mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Die schweren Waffen könnten den Krieg verkürzen oder gar beenden. Das ist meine Hoffnung.“



Isa Ihmrimoglu © Friedrich

Isa Ihmrimoglu betont hingegen: „Deutschland sollte sich da völlig raushalten, also auch keine Waffen liefern.“ Den Grund, sich nicht einzumischen, sieht er darin, „dass Putin Deutschland dann nicht angreifen wird.“ Wichtig ist ihm ausdrücklich zu betonen, dass „wir alle hilfsbereit sind, wenn Frauen und Kinder aus der Ukraine zu uns fliehen“. Die jungen ukrainischen Männer aber sollten für die Freiheit kämpfen.



Wolfgang Motz © Friedrich

Wolfgang Motz wiederum sagt klar „Nein“ zu Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine. „Das macht doch alles nur noch schlimmer“, meint er. „Wir sollten uns da raushalten, damit der Krieg nicht verlängert wird.“ Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski habe kein Recht zu fordern. „Seine ständigen Forderungen nach noch mehr und stärkeren Waffen, die Deutschland ihm liefern soll, reizen Putin.“ Motz findet es ganz fürchterlich, dass Menschen in der Ukraine und in Russland durch diesen Krieg leiden und sterben müssen. Deutschland leiste humanitäre Hilfe, was von Motz nach eigener Aussage sehr begrüßt wird.