Ukrainische Flüchtlinge in Polen: »Unglaubliche Angst in den Augen«

Von: Matthias Matz

Das zweite Bild zeigt einen kleinen Ausschnitt des Bahnhofvorplatzes von Chelm mit einem freiwilligen Helfer (gelbe Weste), der die Flüchtlinge in Empfang nimmt.Foto: Hoellisch © Hoellisch

Kempten/Nesselwang - Wie schlimm die Zustände an der ukrainisch-polnischen Grenze sind, hat Kreisboten-Mitarbeiter Herbert Hoellisch vor Ort erlebt.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich Millionen Ukrainer auf die Flucht in Nachbarländer wie Polen begeben. Um den Menschen vor Ort zu helfen, werden dieser Tage auch in Deutschland unzählige Hilfstransporte organisiert. Bei einem dieser Transporte dabei war Kreisboten-Mitarbeiter Herbert Hoellisch aus Nesselwang.



Herr Hoellisch, Sie waren am Wochenende mit einem Hilfstransport in Richtung Ukraine unterwegs. Wie ist es dazu gekommen?

Hoellisch: „Eine Bekannte arbeitet bei der Lebenshilfe in Kempten. Sie hat mich am Donnerstag angerufen und um Hilfe gebeten. Sie brauchte Fahrer für einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze und auf dem Rückweg sollen Mütter und ihre Kinder mitgenommen werden.”

Was hat sie veranlasst, die Reise mitzumachen?

Das Foto zeigt den Vorraum der Stadthalle von Chelm, wo die Flüchtlinge registriert werden, sich ausruhen können und etwas zu essen bekommen. © Herbert Hoellisch

Hoellisch: „Das war eine ganz spontane Zusage ohne lange zu überlegen – aus dem Bauch heraus.”

Was war das Ziel Ihrer Reise?

Hoellisch: „Ein Aufnahmelager in Chelm, die nächstgrößere polnische Stadt zur ukrainischen Grenze, ca. 30 Kilometer von der Grenze entfernt.”

Wie viele Helfer und Fahrzeuge haben sich an dem Transport beteiligt?

Hoellisch: „Es waren ca. zehn Fahrzeuge und um die 20 bis 25 Helfer. Jedes Fahrzeug war mit mindestens zwei Fahrern besetzt.”

Was hatten Sie an Hilfsgütern geladen?

Hoellisch: „Überwiegend Babynahrung, Windeln, Bekleidung, Nahrungsmittel.”

Wie lange waren Sie unterwegs?

Hoellisch: „Hin und zurück waren’s um die 3500 Kilometer. Die Nacht von Freitag auf Samstag sind wir durchgefahren. Wir haben unterwegs in Kattowitz noch Kanister besorgt. Viele Tankstellen in Grenznähe haben das Benzin und den Diesel rationiert. Teilweise konnten nur eine begrenzte Anzahl an Litern getankt werden. Weiter im Landesinneren war’s etwas besser.Reine Fahrtzeit bis nach Ošrodek, wo wir in der Nähe untergebracht waren und die Nacht von Samstag auf Sonntag verbringen konnten, waren’s um die 20 Stunden.”

Wie ist die Situation vor Ort in Chelm?

Hoellisch: „Die Flüchtlinge kommen mit dem Zug am Bahnhof an und werden dann zur Stadthalle gebracht, wo sie registriert werden. Von da aus ging’s dann weiter, teilweise durch ganz Europa. Viele Freiwillige aus Deutschland waren zu sehen, aber auch aus unseren Nachbarländern und aus ganz Polen. Diese haben den Flüchtlingen – Frauen und Kindern, aber auch alten Männern und Frauen – Mitfahrgelegenheiten angeboten zu Verwandten, Freunden oder wo sie auch immer hinwollten und untergekommen sind. Es herrscht organisiertes Chaos. Viele Ukrainer, die ausgewandert sind, aber auch Polen und Russen sind da und nehmen die Flüchtlinge in Empfang und opfern dafür ihren Urlaub und ihre Freizeit. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist groß. Es ist aber auch eine große Unsicherheit und Angst zu spüren. Vor allem unter den Flüchtlingen – sie wissen nicht, was auf sie zukommt und sie erwartet.”

Wie ist die Stimmung unter den Menschen dort?

Hoellisch: „Schwer zu deuten. Angst, Unsicherheit, aber auch die Freude und Gewissheit in Sicherheit zu sein. Aber die Angst überwiegt. Vor allem auch darüber, ob Putin an der Grenze halt macht. Viele sagen, dass ist Putin’s Krieg, nicht der Russen.”



Was brauchen die Menschen vor Ort am dringendsten?

Hoellisch: „Viele waren schon seit Tagen unterwegs mit nur sehr wenig Schlaf und wenig Essen. Ruhe und die Gewissheit, dass sie in Sicherheit sind und sie nicht allein gelassen sind und ihnen geholfen wird. Einfach das Gefühl der Sicherheit.”

Haben Sie direkten Kontakt mit Flüchtlingen aus der Ukraine gehabt?

Hoellisch: „Ich habe mich kurz mit einer jungen Frau unterhalten. Sie hat mich angesprochen, weil sie hörte wie ich mit ein paar aus unserer Gruppe deutsch gesprochen habe. Sie wollte wissen, ob wir nach Berlin fahren. Das musste ich leider verneinen. Sie hat mir dann noch ein paar Fragen gestellt. Wo wir herkommen und was wir gemacht haben. Sie hat mir dann erzählt, dass sie, wenn das ganze vorbei ist, auf jeden Fall zurückkehren will und ihr Land wieder aufbauen will.”

Was haben diese Menschen Ihnen erzählt?

Hoellisch: „Das sie Angehörige und ihre Heimat verloren haben und vermissen. Das sie Freunde und Familie zurücklassen mussten.”

Haben Sie auf dem Rückweg Flüchtlinge mit nach Deutschland genommen?

Hoellisch: „Bei uns im Bus waren fünf Personen: eine Mutter mit ihrem Sohn, eine Mutter mit ihrer Tochter und ihrem kleinen Sohn. Mit der Tochter habe ich mich immer wieder auf Englisch unterhalten. Sie kommen aus Schytomyr, ca. 150 Kilometer westlich von Kiew und wollen nach Portugal, wo eine Tante, die Schwester ihrer Mutter lebt. Zusammen mit den anderen Bussen sind etwa 70 Flüchtlinge nach Kempten gekommen und von da aus weitervermittelt worden. Ein Teil bleibt eventuell auch in Kempten. Das jüngste Kind war ein fünf Monate altes Baby auf dem Arm der Mutter. Die ältesten waren ein Ehepaar, die vom Alter her das Ganze schon einmal mitgemacht haben könnten vor knapp 80 Jahren.”

Was hat Sie persönlich am meisten betroffen gemacht?

Hoellisch: „Das diese Frauen und Kinder ihre Ehemänner, Väter, Söhne, Brüder zurücklassen mussten – und nicht sicher sein können, ob sie sie jemals wiedersehen. Das notwendigste in eine Reisetasche, einen Koffer und-oder einen Rucksack gepackt und ihre Heimat verlassen mussten. Können Sie sich vorstellen, in nur eine Reisetasche ihren ganzen Erinnerungen, ihr Leben einzupacken, alles was Ihnen wichtig ist und vielleicht nie mehr an den vertrauten Ort zurückkehren zu können? Die unglaubliche Angst in den Augen zu sehen – vor der Ungewissheit, wo’s hingeht, was auf sie zukommt. Die unendliche Dankbarkeit im Blick einer jungen Mutter, die sich und ihre kleine Tochter endlich in Sicherheit weiß. Dankbarkeit braucht nicht viele Worte oder eine gemeinsame Sprache. Eine Geste, ein Blick genügt. Es gibt aber auch viele positive Eindrücke: die unglaubliche Gastfreundschaft ohne Vorbehalte oder Erwartungen, bei den polnischen Familien, wo wir waren. Die Unvoreingenommenheit gegenüber uns eigentlich Fremden. Und die Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen.”

Wie gehen Sie mit den Eindrücken um?

Hoellisch: „Das ganze erst mal sacken lassen, was noch ein paar Tage dauern wird. Und dann mit den anderen, die ebenfalls mitgefahren sind, reden. Wir haben auch ein Angebot von einer Psychologin, die uns ihre Hilfe angeboten hat, falls wir damit nicht zurecht kommen. Das Wochenende hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.”