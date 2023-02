Ukrainer in Füssen: Ein Jahr der Ungewissheit

Von: Riccarda Gschwend

Willkommenstreff im Füssener Weidach: Melanie Keck (2.v.l. stehend) mit nach Füssen geflüchteten Ukrainerinnen und deren Kinder. © Riccarda Gschwend

Vor einem Jahr marschierte Russland in die Ukraine ein. Schon kurz darauf nahm Füssen die ersten Kriegsflüchtlinge auf. Wie geht es den Frauen ein Jahr später?

Füssen - Vor einem Jahr, am 24. Februar, begann der russische Angriff auf die Ukraine. Was folgte, war eine beispiellose Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine nach Westeuropa. Auch in Füssen kamen schon bald nach Kriegsbeginn die ersten Ukrainerinnen an. Wie ergeht es den Frauen und Kindern ein Jahr später im Königswinkel?

Füssen ist eine gute Stadt, mit guten Menschen“, sagt Larissa in gebrochenem Englisch. Die 57-jährige Ukrainerin ist eine von sieben geflüchteten Frauen, die an diesem Nachmittag zum Willkommenstreff im AWO-Familienstützpunkt gekommen sind. Auf dem Tisch stehen Kaffee, Obst und Krapfen, die Kinder spielen fröhlich in der Spielecke. Ein Mädchen hat sich als Katze geschminkt. Fasching kenne man nicht in der Ukraine, erzählen die Frauen. Das ist eines von so vielen Dingen, die neu sind in ihrem Leben.



Ein Jahr ist es her, dass der Krieg begann und Larissa und die anderen Ukrainerinnen nach Füssen kamen. Sie kamen hauptsächlich in Ferien- und Personalwohnungen unter – und rechneten nicht damit, dass sie ein Jahr später immer noch hier sein würden. „Erst so nach drei bis vier Monaten wurde klar: das dauert länger“, erinnert sich Melanie Keck, die Projektleiterin des Willkommenstreffs. Bis dahin sei für die Frauen Integration kein Thema gewesen, sie gingen ja davon aus, dass sie bald wieder zurück in ihre Heimat gehen könnten.

Doch im Sommer 2022 änderte sich das: Sprachkurse, Kindergarten-Anmeldung, Wohnungswechsel, Arbeit – neue Herausforderungen kamen auf die Kriegsflüchtlinge zu. Melanie Keck, die den Treff im AWO-Familienstützpunkt bereits im April ins Leben gerufen hatte (der Kreisbote berichtete), stand mit Rat und Tat zur Seite. „Dieses Treffen hier bietet alles, die ganze Bandbreite“, erzählt sie.

„Manchmal helfe ich mit Anträgen und Telefonaten, manchmal haben wir ein besonderes Programm wie zum Beispiel eine Stadtführung oder eine Zaubershow.“ Hauptsächlich gehe es darum, Spaß und Freude zu haben, sich auszutauschen und auch etwas über die neue Heimat Füssen zu erfahren. Der Krieg und die Situation in der Ukraine sind dabei immer mal wieder Thema, aber nicht nur.

Alltag kehrt ein

Inzwischen hat sich so etwas wie Alltag hier in Deutschland eingestellt. Einige der Kinder gehen ins Taekwondo. Kontakte mit Einheimischen werden geknüpft. „Wir haben sehr liebe Nachbarn“, erzählt die 39-jährige Uliana auf Englisch. „Ein älteres Paar, das uns an Weihnachten sogar Geschenke gebracht hat. Dann haben wir ihnen auch etwas geschenkt und zusammen gegessen.“

Apropos Essen: Uliana kocht auch hier gerne Gerichte aus ihrer Heimat, zum Beispiel Borschtsch. Am Anfang habe sie sich schwer getan, im Supermarkt manche Zutaten zu finden, die sie aus der Ukraine kannte, erzählt sie. Grieß zum Beispiel oder Buchweizen. Auch im Willkommenstreff habe man schon zusammen gekocht, wirft Melanie Keck ein. Unter Larissas Anleitung wurden Wareniki (Teigtaschen) mit Kirschfüllung zubereitet.

Larissa gerät ins Schwärmen: sie erzählt gestenreich von Trauben, die in ihrer Heimat wachsen, die Reben größer als ihr Kopf. Ein Foto auf ihrem Handy beweist es. Darauf hat sie viele Bilder von ihrer Familie, die sie gerne zeigt: Mit ihren Schwestern im See, von ihren Kindern und Enkelkindern. Sie sind weit weg.



Ruhe in Füssen

Die Frauen erzählen, dass sie sehr dankbar dafür sind, in Füssen so gut aufgenommen worden zu sein und in ein Land gekommen zu sein, in dem sie unterstützt werden. Einige, wie Uliana und Tatjana, kommen aus Großstädten. „Füssen ist eine so kleine Stadt, es ist so ruhig hier“, sagt Uliana.

Sie ist Lehrerin und hofft, nach dem Sprachkurs hier in Deutschland in einem Kindergarten arbeiten zu können. Ihren Mann vermisst sie sehr und telefoniert jeden Tag mit ihm, erzählt sie . Als sie darüber spricht, dass ihr Sohn seinen Vater seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat, kommen ihr die Tränen.



Tatjana erzählt von guten Momenten, die sie mit ihrer fünfjährigen Tochter hier in Füssen hat. Von Spielplatzbesuchen, der schönen Natur, den netten Menschen. Und doch: „Ich hatte ein gutes Leben. Es hörte von einem Tag auf den anderen auf.“ Es sei beängstigend, nicht zu wissen, wann man zurückkann. Auch Uliana macht die Ungewissheit zu schaffen: „I hope, but I don`t know“, sagt sie. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht.

Ukrainer im Ostallgäu • seit März 2022 wurden 2101 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis registriert. In Füssen leben aktuell 289 registrierte Ukraine-Flüchtlinge.

• Ein großes Problem war und ist die Suche nach Wohnungen. So hatte das Landratsamt erst vor wenigen Wochen Vermieter dazu aufgerufen, sich zu melden, als bekannt wurde, dass erneut Flüchtlinge zugewiesen werden.

• Erst Mitte Februar 2023 kamen 45 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Erstanlaufstelle des Landkreises in Marktoberdorf an. Da die angebotenen privaten Wohnungen nicht ausreichen, wird ein Teil der Ukrainer in den Asylunterkünften des Landkreises untergebracht werden.

• Die Stadt Füssen hat die Flüchtlinge durch verschiedene Aktionen und Maßnahmen unterstützt: 50 Fahrräder wurden für ukrainische Kinder repariert und es gab eine Schulung zum Thema Kontoführung. In der Stadtbibliothek wurden zahlreiche ukrainische Bücher angeschafft, die gratis ausgeliehen werden können. Zudem, heißt es auf Nachfrage, habe die Stadt private Spendensammlungen stets unterstützt.