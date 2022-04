Ukrainische Kriegsflüchtlinge stoßen in Lechbruck auf große Hilfsbereitschaft

Von: Silke Zink

Leni Lang (2. v.r.) mit ihren Eltern und ihrem Bruder Leo spenden der kleinen Karina aus der Ukraine ein Fahrrad samt Helm, einen Puppenwagen samt Puppe und ein Puppenbett. © Zink

Lechbruck – Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt derzeit durch Lechbruck. Nachdem Anfang März die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dort angekommen sind, werden fleißig Sach- und Geldspenden gesammelt.

„Euer Land ist so schön und alle Menschen sind so freundlich zu uns! Wir sind so dankbar und glücklich“, sagt Alisa Gonchar aus Charkiw in der Ukraine. Gonchar, ihre Schwester Diane, ihre beiden Kinder Ivan und Karina, ihre Patentante Viktoria und deren Tochter Albina waren eine der ersten Kriegsflüchtlinge, die Anfang März in Lechbruck angekommen sind.



Die sechs Flüchtlinge aus der Ukraine hatten nur eine kleine Tasche und das, was sie am Leib trugen, dabei, als sie an jenem Freitag in Kaufbeuren aus dem Zug stiegen. Bürgermeister Werner Moll holte sie dort mit dem Gemeindebus ab und hieß sie willkommen. Registrieren konnten sich die sechs erst über eine Woche später im Landratsamt Ostallgäu. Aber die Lechbrucker ließen die Flüchtlinge in diesen Tagen nicht im Stich. Privat sammelten sie Lebensmittel und Geld. Als die Kriegsflüchtlinge schließlich in ihren Wohnungen in Lechbruck ankamen, waren diese bereits mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln bestückt. Was an Kleidung fehlte, wurde ganz unbürokratisch eingekauft. Und wenn man dann schon unterwegs war, hielt man gleich noch im Schnellrestaurant und hielt einen Plausch ab.



Seitdem die sechs Flüchtlinge im Flößerdorf angekommen sind, geht es dort rund. Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt durch das Dorf. „Da red ich nicht groß drüber, wir wollen einfach nur helfen“, sagte eine Lechbruckerin, die nicht genannt werden möchte.



Auch Kinder helfen

Fast alle Lechbrucker Vereine, die Feuerwehr, aber auch ein Großteil der Lechbrucker wechseln sich jeden Donnerstagabend ab und sammeln im Eisstadion Lebensmittelkonserven, Fertiggerichte, Müsliriegel, Schokoladenriegel, Kekse, Babynahrung in Gläschen oder Pulverform, Baby- und Kleinkinderwindeln, Babyfeuchttücher, -pflegemittel und -bademittel sowie Kinderkleidung (bis drei Jahre), Zahnpasta und -bürsten, Duschgel, Handcreme, Körperlotion, Damen-Hygieneartikel, Seife und Verbandsmaterial aller Art. Dieses Engagement unterstützt die „Johanniter-Sammelaktion für Geflüchtete“. Wie ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des ERC berichtete, sind an den vergangenen zwei Donnerstagzwei Sprinter voll Ware abgeladen worden.

Auch die Kleinsten helfen schon. So backten Julian, Bruno und Annalena Waffeln und verkauften sie in ihrer Straße. Den Erlös von über 600 Euro spendeten sie an die Gemeinde, die extra ein Spendenkonto eingerichtet hat. Manche Spenden wurden aber auch gleich direkt an die Flüchtlinge übergeben. „Was die Geflüchteten mit diesem Geld machen, ist allein ihre Angelegenheit – dafür brauche ich keine Spendenquittung. Ich gebe diesen Menschen gerne etwas ab“, meinte eine Frau, die ihren Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte. Auch der Bürgerverein, allen voran Siegfried Dippmann, leistet ganz direkte Hilfe. Jede Woche bringt er Lebensmittel der Füssener Tafel den Lechbrucker Flüchtlingen direkt nachhause.



Große Dankbarkeit

Dies alles ist für Alisa Gonchar und ihre Familie unglaublich. Sie findet kaum Worte, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. „Als wir unser Zuhause verließen, als unsere traurige Geschichte begann, hätten wir nie gedacht, dass wir wieder glücklich sein würden! Es war sehr beängstigend. Mit Kindern, die selbst nicht verstehen, was sie als nächstes tun sollen. Danke für eure Fürsorge, Wärme und Liebe! Dank euch glauben wir wieder an Freundlichkeit.“

Spendensammlung Jeden Donnerstag werden von 18 bis 20 Uhr am Eisstadion Lechbruck (Floßbinderweg 2) Sachspenden gesammelt. Wer Geld spenden möchte, kann es an die Gemeinde Lechbruck am See (IBAN: DE68 7016 9558 0100 2106 33) überweisen.