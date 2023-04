Die „Hopfenseebühne“ startet wieder durch

Uli Pickl (Mitte) mit seiner Spielerschar nach einer Aufführung der Komödie „Wildschützn vom Schwärzersteig“ im Haus Hopfensee. © Hacker

„Uli Pickls Hopfenseebühne“ setzt die aktuelle Spielzeit im „Haus Hopfensee“ (Höhenstraße 14) in diesem Jahr erstmals mit zwei Stücken im Programm fort.

Füssen - Uli Pickls Hopfenseebühne“ setzt die aktuelle Spielzeit im „Haus Hopfensee“ (Höhenstraße 14) erstmals mit zwei Stücken im Programm fort. Aufgeführt wird am kommenden Mittwoch, 12. April, um 20 Uhr, Uli Pickls Neuinszenierung der im Grenzland Allgäu und Tirol angesiedelten spannenden Komödie „Wildschützn vom Schwärzersteig“.

„Wir präsentieren damit eine ganz verreckte Wilderergschicht“, erklärt der Leiter der von ihm vor über 20 Jahren gegründeten Wirtshausbühne, die auch das Zwei-Personen-Stück „Der Gast – Liebling ich habe eine Wohnung“ im Repertoire hat.

Erstmals wieder zu erleben ist die Groteske für zwei Darsteller am Freitag, 16. Juni, ebenfalls um 20 Uhr. Geplant sind zwei weitere Aufführungen im Juli. Gezeigt wird dabei das Katz- und Mausspiel zwischen einer immer unverschämter auftretenden fremden Person (Uli Pickl ) und ihrem unglaublich naiv-freundlichen Gastgeber (Gottfried Schmid-Lindner) am Freitag, 7. Juli, und am Mittwoch 26. Juli. Einlass ist wie an jedem Theaterabend im „Haus Hopfensee“ (Saal mit Bewirtung) um 18 Uhr.



Mehrere Aufführungen

Zum Besuch der hinterfotzigen „Wilderergschicht“ „Wildschützn vom Schwärzersteig“ lädt die „Hopfenseebühne“ mehrmals bis Ende Oktober ein. Die einfallsreiche Neuinszenierung, die das Premierenpublikum vor einem Jahr begeistert hat, schildert die Jagd nach dem oder den geheimnisvollen Tätern, die den Wildbestand des Herrn Baron von Bockstein drastisch dezimieren.

Erstmals stehen Katrin Heller-Breer und Myriam Paulick, die seit Jahren der Spielerschar angehören, gemeinsam auf der Bühne und liefern sich originelle Rededuelle.



Eine weitere markante Figur ist „der Bartl“. Andreas Mair – auch er ist seit vielen Jahren im Ensemble – hat als aufstrebender Jäger Bartl große Auftritte.



Hacker wieder dabei

Wie schon in „Der Gast“ treten Uli Pickl und Gottfried Schmid-Lindner in ihren Rollen als Fischermeister Nusserer und Oberjäger Grindfeichtl als Gegner auf. Georg Maier von der Iberlbühne München hat das Stück geschrieben und dabei mit dem „Gaggl“ auch noch eine weitere interessante Figur in die auf die 1950er Jahre zurückschauende Komödie eingebaut. Für den „Gaggl“ meldet sich der lange Zeit pausierende Werner Hacker zurück, der sich auf sein Comeback tierisch freut.



Ebenfalls wieder dabei und für die Technik zuständig ist Alfons Böck. Nicht zuletzt tritt Magnus Lipp im Saal als Zitherspieler auf. „Wir hatten mit der ganz verreckten Wilderergschicht im Jahr 2022 nicht sehr viele Aufführungen. Daher zeigen wir die Komödie jetzt noch neun Mal“, erklärt Pickl.