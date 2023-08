Großer Andrang: Ostallgäuer Notfallzentren sollen entlastet werden

Gemeinsame Leitung der Notaufnahmen in Kaufbeuren und Füssen: Dr. Philipp Zimmermann (stehend Mitte) mit Kollegen im Kaufbeurer Notfallzentrum.

Um die Notaufnahmen zu entlasten, setzen die Kliniken Kaufbeuren-Ostallgäu auf Zusammenarbeit

Immer mehr Menschen suchen im Ostallgäu die Notaufnahmen auf – auch wenn kein Notfall vorliegt. So reagieren die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf diese Entwicklung.

Kaufbeuren/Füssen – Im April sorgte Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, für Aufsehen: Um die zunehmend überforderten Notaufnahmen zu entlasten, forderte der Funktionär die Einführung einer Gebühr. „Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall“, so Gassen.

Die Gebühr kam zwar nie, das Problem überlasteter Notaufnahmen aber blieb – auch im Kreis Ostallgäu. Um die Notfallzentren in Kaufbeuren und Füssen dafür besser zu rüsten, setzten die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf eine vertiefte Zusammenarbeit.

Mit Dr. Philipp Zimmermann haben die beiden Notfallzentren an den Krankenhäusern in Kaufbeuren und Füssen deshalb einen gemeinsamen Chefarzt bekommen, teilte der Klinikverbund jetzt mit. Durch die verbesserte Zusammenarbeit der beiden Standorte sowie mit dem Rettungsdienst sollen die Patienten künftig besser versorgt werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kliniken.

„Die Zahl der Patienten in unseren Notfallzentren steigt kontinuierlich“, berichtet Zimmermann. Der erfahrene Mediziner führt dies auf unterschiedliche Faktoren zurück. „Immer öfter suchen uns Patienten auf, obwohl eine Behandlung in der Notaufnahme nicht zwingend erforderlich wäre.“ Andere Patienten finden laut dem Mediziner keine andere Anlaufstelle für ihre Leiden. „Vielen Patienten fehlt die Anbindung zu einem Hausarzt“, stellt der Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin fest.

„Hinzu kommt der allgemeine Fachkräftemangel, der auch in unserer Region Auswirkungen zeigt.“ Darüber hinaus führe im Internet Gelesenes manchmal dazu, dass sich Patienten unnötig Sorgen machen und deshalb häufiger den Weg ins Notfallzentrum suchen.



Vor diesem Hintergrund möchte der Chefarzt Patienten besser informieren und ermutigen, bei einem tatsächlichen Notfall, schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken sowie Verletzungen oder starken Schmerzen selbstverständlich die Notfallzentren aufzusuchen. „Für medizinische Notfälle sind wir natürlich immer die richtige Anlaufstelle – sei es bei akuten oder lebensbedrohlichen Situationen“, so Zimmermann.



Bessere Abläufe

Bei sonstigen medizinischen Anliegen sei außerhalb der Öffnungszeiten vieler Hausarztpraxen aber die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung zuständig. Hier solle künftig enger zusammengearbeitet werden, so der Chefarzt. „Ziel muss es sein, Kapazitäten bestmöglich zu nutzen“, betonte er.

„Wir haben daher bereits intern begonnen, bessere Abläufe zu etablieren, um möglichst viele Patienten schnell und unbürokratisch zu versorgen.“ Auch die Kooperation zwischen Kaufbeuren und Füssen werde künftig noch intensiver. „In enger Absprache mit den Notärzten und Rettungsdiensten können wir auch hier noch besser mit unseren Ressourcen umgehen.“



Im Klinik-Vorstand wird die Entwicklung positiv gesehen. „Wir freuen uns, mit Dr. Zimmermann einen äußerst kompetenten Arzt für die neu geschaffene Chefarzt-Position gefunden zu haben“, betont Andreas Kutschker.

Für den Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ist der Internist und Pneumologe die ideale Besetzung. „Dr. Zimmermann ist seit vielen Jahren in unseren Kliniken und als leitender Notarzt für das Ostallgäu tätig“, so Kutschker. „Er kennt daher alle relevanten Abläufe und weiß, an welcher Stelle wir noch besser werden können.“



Der Vorstand sieht darüber hinaus bereits Fortschritte. „Wir müssen etwa unsere Notfallzentren viel seltener bei der Leitstelle abmelden im Vergleich zu den vergangenen Jahren.“ Dadurch bleibe man für die Patienten eine verlässliche Anlaufstelle.