Umfrage: Die Ostallgäuer sind zufrieden

Die Alpspitz in Nesselwang gehört zu den beliebten Touristenzielen im Ostallgäu. Nicht alle Bürger im südlichen Landkreis sehen das positiv. © Tourismusverband Ostallgäu

Landkreis – Die überwiegende Mehrheit der Ostallgäuer – vier von fünf Befragten – ist zufrieden oder sehr zufrieden mit seiner Lebenssituation in der Region.

Das ergab eine repräsentative Umfrage unter 618 Einwohnern, die das Landratsamt zusammen mit dem Tourismusverband in Auftrag gegeben hat. Ziel der Befragung war es, die Zusammenhänge von Lebensqualität und Tourismus genauer zu analysieren. Dabei zeigte sich auch, dass die Menschen im südlichen Landkreis den Tourismus kritischer sehen als die im mittleren oder nördlichen.



Vorgenomen haben Kreisverwaltung und Tourismusverband die Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung der Hochschule Kempten mit Sitz in Füssen (zuvor Wissenstransferzentrum).

Erste Ergebnisse der Umfrage bescheinigen den Einheimischen laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes im Ostallgäu zwar ein hohes Tourismusbewusstsein, zeigten jedoch auch Bewertungsunterschiede zwischen nördlichem/mittleren Landkreis und den südlichen Kommunen im Königswinkel. Allen gleich ist dagegen eine hohe Zufriedenheit der Bürger mit der eigenen Lebensqualität in der Region und die Erkenntnis, dass Tourismus einen erheblichen Beitrag dazu leistet.



Vier von fünf Befragten sind den Untersuchungsergebnissen zufolge mit ihrer Lebenssituation im Ostallgäu zufrieden oder sehr zufrieden. Dabei wird der Einfluss des Tourismus auf die eigene Lebenszufriedenheit mit 45 Prozent der Befragten hervorgehoben und positiv bewertet. 15 Prozent der Befragten sehen die Auswirkungen des Tourismus auf ihr eigenes Leben kritischer, wobei die Befragten im touristisch stärker betroffenen südlichen Landkreis den Einfluss und die Auswirkungen insgesamt skeptischer einschätzen.



Für die Initiatoren der Befragung kommt das nach eigenen Angaben wenig überraschend. Schließlich werden fast 90 Prozent der Übernachtungen und etwas mehr als die Hälfte aller 9,5 Millionen Tagesreisen innerhalb und in den Landkreis in dessen südlichsten zehn Gemeinden registriert. Mit einem Gesamtumsatz von 760 Millionen Euro sichert der Tourismus dabei ein Einkommen für mehr als 12.500 Menschen im Ostallgäu und Kaufbeuren. Die Einkommens- und Arbeitsplatzeffekte wirken dabei weit über das Gastgewerbe hinaus.



Viele Profiteure

Die Auftraggeber der Befragung verweisen in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr. Diese zeige, dass es kaum einen Wirtschaftsbereich im Ostallgäu gebe, der nicht vom Tourismus profitiere. Auch seine Auswirkungen auf Einzelhandel, Dienstleistungsbranchen, Zulieferbetriebe, regionale Produzenten oder auch Handwerksbetriebe seien umfassend.

Mit 168 Millionen Euro werde knapp ein Viertel aller direkten touristischen Umsätze im regionalen Einzelhandel realisiert. Ein weiteres Viertel (177 Millionen Euro) werde direkt für ergänzende Dienstleistungen wie ÖPNV-Nutzung, Eintrittsgelder oder die Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten ausgegeben. Für die Ostallgäuer sichern auch diese Einnahmen eine attraktive Nahversorgung oder das große Freizeitangebot der Region, heißt es dazu.



Zur Zukunft des Tourismus im Ostallgäu befragt, wünscht sich mit 64 Prozent der Interviewten, dass der Tourismus im heutigen Ausmaß auch künftig bestehen bleibt. Allerdings sagt auch ein Viertel der Befragten, dass es zu viel Tourismus im Allgäu insgesamt gebe.



Zu viel Verkehr

Unbenommen davon sei der Wunsch zur Weiterentwicklung des Tourismus. Besonders kritisch betrachtet wurden dabei das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch Reisende in der Region sowie die Belastungen der Natur. Deshalb erachten neun von zehn Befragten die Sensibilisierung der Gäste zum richtigen Verhalten in der Natur und 71 Prozent der Befragten die Einbindung der Bürger in touristische Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse als wichtige Maßnahmen, negativen Einflüssen entgegenzuwirken.



„Im Ergebnis sind sich die Bürgerinnen und Bürger im gesamten Ostallgäu der wirtschaftlichen und strukturellen Bedeutung des Tourismus bewusst und sehen die positiven Auswirkungen für unsere Region”, fasst Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) zusammen.

Zu den positiven Effekten gehöre neben der Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen vor allem die Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes. „Doch auch negativen Effekten wie dem Wettbewerb um Wohnraum von Tourismus und Einheimischen wollen wir gemeinsam im Ostallgäu entgegenwirken”, kündigte die Landrätin an. Die Untersuchungsergebnisse lieferten dafür wichtige Ansatzpunkte. „Unsere gemeinsame Zukunftsaufgabe ist es, Tourismusentwicklung noch nachhaltiger und im Einklang mit den Interessen der Einheimischen zu gestalten“, so Zinnecker.