Umstrittenes Füssener Grundstück: Floßergasse 22 kommt unter den Hammer

Von: Matthias Matz

Das Grundstück Floßergasse 22 unterhalb des Franziskanerklosters soll nun doch verkauft werden. Der Preis liegt bei mindestens 450.000 Euro. © Matthias Matz

Füssen – Nachdem ein erster Anlauf am Widerstand der Freien Wähler gescheitert war, hat der Stadtrat jetzt den Weg frei gemacht für den Verkauf der Floßergasse 22.

Für mindestens 450.000 Euro sind die bebaubaren rund 560 Quadratmeter am Fuße des Hangs zu haben. Das hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung bei sieben Gegenstimmen beschlossen. Allerdings kann das Areal auch günstiger erstanden werden.



Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der mögliche Käufer ein „herausragendes Konzept für Wohnraum für Personen mit Wohnraumversorgungsproblemen“ vorlegt, wie es etwas sperrig in der Vorlage der Stadtverwaltung heißt, oder er den Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbs umsetzt. In diesem Fall kann er jeweils auf einen Preisnachlass in Höhe von bis zu 15 Prozent hoffen, so der Beschluss des Stadtparlaments.



Ich bewundere Ihre geistige Beweglichkeit. Vor einem Jahr haben Sie noch gesagt: Wir verkaufen nicht.

Weiter im Besitz der Stadt verbleibt dagegen das etwa 1300 Quadratmeter große Hanggrundstück unterhalb des Franziskanerklosters, das aus städtebaulichen sowie denkmalschutzfachlichen Gründen nicht bebaut werden darf (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich). Ohnehin wird auch eine Bebauung des zu verkaufenden Areals wohl keine einfach Angelegenheit, wie in der Sitzung deutlich wurde. So hat das Landratsamt bereits in der Vergangenheit klar gemacht, dass die Stadt einen Bebauungsplan vorlegen muss, da das Areal nach Ansicht der Kreisbehörde im sogenannten Außenbereich liegt.

Auch CSU-Stadtrat Dr. Christoph Böhm machte zum wiederholten Male darauf aufmerksam, dass das Grundstück seiner Ansicht nach nicht bebaubar sei. Demzufolge sei der Realisierungswettbewerb „arglistige Täuschung, denn es geht so nicht“, sagte er. Der gewünschte Verkaufspreis sei vor diesem Hintergrund illusorisch. „Wenn wir gut sind, bekommen wir 100.000 Euro.“

Darüber hinaus zeichne sich bereits jetzt ab, dass Anwohner gegen ein mögliches Bauvorhaben klagen werden. „Es wird prozessiert werden“, warnte der Christsoziale. Erneut schlug er vor, Ex-Bürgermeister Paul Iacob (SPD) für den Kauf des Grundstücks zu verklagen, um von diesem das Geld zurück zu erhalten. Kritik äußerte er aber auch am jetzigen Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). „Ich bewundere Ihre geistige Beweglichkeit“, spottete Böhm. „Vor einem Jahr haben Sie noch gesagt: Wir verkaufen nicht!“



SPD gegen Verkauf

Gegen eine Veräußerung des Grundstücks sprach sich auch Erich Nieberle von der SPD aus. „Das sollte in städtischer Hand bleiben.“



Niko Schulte, Fraktionsvorsitzender von Füssen-Land, bat seine Kollegen darum, die Ruhe zu bewahren. „Was wir jetzt machen, ist doch nichts anderes als den Markt mal abzuklopfen“, erklärte er. Das bedeute noch nicht automatisch den Verkauf. „Wir müssen nicht unbedingt verkaufen“, betonte er. Tatsächlich hat das letzte Wort in der Angelegenheit laut Beschluss der Stadtrat. Dieser soll zum gegebenen Zeitpunkt über die eingegangenen Angebote entscheiden. Wobei Hauptamtsleiter Peter Hartl darauf hinwies, dass auch solche Ausschreibungen zum Testen des Marktwertes die Stadtverwaltung zeitlich und personell belasten.