Unbekannter Dieb bricht Münzautomat am Füssener Bahnhof auf

Von: Katharina Knoll

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag den Münzautomaten an den öffentlichen Toiletten am Füssener Bahnhof aufgebrochen. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / pixpack

Füssen - Einen Münzautomaten an den öffentlichen Toiletten am Füssener Bahnhof hat ein Unbekannte in der Nacht auf Sonntag aufgehebelt und das Münzgeld gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Der Entwendungsschaden ist derzeit noch unbekannt, heißt es von Seiten der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Die Polizei Füssen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91 230 wenden.

