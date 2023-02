Schloss Neuschwanstein: Gemeinderat beschließt Ratsbegehren

Von: Alexander Berndt

Teilen

Soll Schloss Neuschwanstein UNESCO-Weltkulturerbe werden? Darüber sollen die Schwangauer Bürger entscheiden. © Alexander Berndt

Die Schwangauer werden bei einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob die Kommune eine Bewerbung Schloss Neuschwansteins zum UNESCO-Weltkulturerbe unterstützen soll.

Schwangau – Bis zu einer endgültigen Entscheidung, ob Schloss Neuschwanstein in die Weltkulturerbeliste der UNESCO eingetragen wird, dauert es vermutlich noch gut zwei Jahre.

Voraussichtlich schon in diesem Jahr werden die Schwangauer selbst an der Wahlurne ihre Meinung dazu kundtun: Bei einer Gegenstimme hat der Schwangauer Gemeinderat am gestrigen Montagabend erwartungsgemäß beschlossen, ein Ratsbegehren durchzuführen, dem schließlich ein Bürgerentscheid folgen soll. Angesichts der Tragweite, die Ernennung des Schlosses zum Weltkulturerbe hätte, will der Gemeinderat diese Entscheidung nicht alleine treffen und die Bevölkerung mit ins Boot holen.

Dabei soll den Schwangauern die Frage zur Abstimmung vorgelegt werden, „ob die Bürgerinnen und Bürger dem Welterbeantrag der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen zustimmen“, wie Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) vor der Abstimmung erläuterte.

Dem Bürgerentscheid soll dabei eine Informationsveranstaltung vorausgehen, zu der Experten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen aus den Bereichen Tourismus, Denkmalrecht und Landwirtschaft eingeladen werden. Hinzu sollen weitere Interessensgruppen eingeladen werden können. Gewünscht wird, dass der Meinungsaustausch in Form einer moderierten Diskussion erfolgt, unterstrich Rinke.

Nachdem der Weltkulturerbeantrag bereits 2017 von der Bayerischen Schlösserverwaltung fertiggestellt wurde, haben die Gemeinden Ettal, Garmisch-Partenkirchen, Chiemsee, Prien, Grabenstätt und Übersee diesem zugestimmt, in deren Gebieten sich die Schlösser Linderhof, Schachen und Herrenchiemsee befinden. Auch diese wurden auf der deutschen Vorschlagsliste zur Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen. Lediglich die Zustimmung der Gemeinde Schwangau ist bislang noch nicht erfolgt.

Bis auf CSU-Ratsmitglied Michael Schroll sprach sich das Gremium für das Ratsbegehren aus. So sagte etwa Lothar Poltmann (Freie Dorfgemeinschaft): „Was gibt’s Besseres als das Ratsbegehren?“ Ihre Zustimmung machte denn auch Dietlinde Mitzdorf (Freie Dorfgemeinschaft) deutlich, die erklärte: „Ich finde das Ratsbegehren gut.“

Auch Michael Weisenbach (CSU) sowie Peter Helmer (CSU) äußerten ihr Einverständnis mit einem Ratsbegehren und betonten, dass es wichtig sei, die Bevölkerung zu informieren.