Schwangau will barrierefreier werden

Bei der Jubilarehrung: (von links) Ursula Kawollek, Vorsitzende Hildegard Peresson und Josefine Röck. © Lutz

Wie die Gemeinde Schwangau barrierefreier werden will, erläuterte jetzt Dritte Bürgermeisterin Margit Kiefer in der Jahresversammlung des örtlichen VdK-Vereins.

Schwangau – Der VdK Schwangau-Buching traf sich im vollbesetzten Saal in Schwangau im „Wirtshaus im Weinbauer“ zur Jahresversammlung und Adventsfeier. Dritte Bürgermeisterin Margit Kiefer erläuterte die Pläne, die in Schwangau zur weiteren Verbesserung für Einheimische und Touristen mit Einschränkungen im Gespräch sind.

Vielleicht gibt es laut Kiefer etwa demnächst einen Badeplatz, der barrierefrei erreichbar ist. Auch das beliebte „Schwangauer Miteinand“ findet wieder jeden Monat statt. Die Mitglieder zeigten sich darüber sehr erfreut. Nach dem Tischgebet mit Pfarrer Georg Guggemos folgte die mittägliche Stärkung. Noch vor dem Jahresbericht der Vorsitzenden Hildegard Peresson, bat sie, sich zur Totenehrung zu erheben.



Nach der Namensnennung der Verstorbenen des abgelaufenen Vereinsjahres, darunter auch der langjährige Vorsitzende Karl Altstetter, wies die Vorsitzende darauf hin, dass es auch in diesem Verein eine Übersterblichkeit gegeben habe. Fast dreimal so viele Verstorbene wie in den vergangenen Jahrzehnten waren zu betrauern. Der Mitgliederstand ist indes gleich geblieben, es sind zurzeit 151 Mitglieder. Ein weiterer kommissarischer Beisitzer, Reiner Schweiger vervollständigt inzwischen die Vorstandschaft.



Die Vorstandsmitglieder nahmen an diversen Fortbildungen und Treffen in Bertoldshofen teil, das etwa in der Mitte des Kaufbeurer VdK Kreisverbandes liegt. Der Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr fiel nicht sehr lange aus, da im letzten Winter Weihnachtsfeier und einige geplante Aktivitäten wegen Corona wieder abgesagt werden mussten.

Erst im Sommer wurde eine Halbtagesfahrt nach Neugablonz geplant und ein kleines Sommerfest in Buching. Sobald es möglich war, fanden auch wieder die monatlichen Treffen zusammen mit den Senioren in der Schlossbackstube statt. Die wichtigen wöchentlichen Sprechstunden mit der VdK-Juristin Sonja Blunk sind wieder im ehemaligen Landratsamt, wofür vorher ein Termin vereinbart werden muss, unter der Telefonnummer 08341-96 62 40.



Zwei langjährige Mitglieder wurden für 25 Jahre Treue geehrt, mit einer Urkunde, einer Nadel und einem kleinen Präsent. Anschließend sprachen die Mitglieder der Vorstandschaft die Entlastung aus und zur Erholung gab es danach Kaffee und Kuchen.