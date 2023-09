Verbot von Ferienwohnungen: Füssener Altstadt soll lebenswert bleiben

Von: Matthias Matz

Teilen

Die Füssener Altstadt von oben: Hier sind Ferien- und Zweitwohnungen künftig verboten. Das hat jetzt der Bauausschuss beschlossen. © Archiv/Knoll

Ferien- und Zweitwohnungen sollen in der Füssener Altstadt künftig verboten werden. Dafür hat der Bauausschuss jetzt den Weg frei gemacht.

Füssen – Stadtverwaltung und Kommunalpolitik verschärfen die Gangart gegen Ferien- und Zweitwohnungen: Damit nicht noch mehr dauerhaft genutzte Wohnungen in der Altstadt für touristische Vorhaben zweckentfremdet werden, hat der Bauausschuss jetzt einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan (B-PLan) für die Altstadt aufzustellen.

Neben Ferien- und Zweitwohnungen sollen damit künftig auch Spielotheken und Wettbüros in der gesamten Altstadt ausgeschlossen werden. Bereits bestehende Einrichtungen sind davon jedoch nicht betroffen.

Obwohl die Stadt seit einigen Jahren verstärkt gegen die Ausweisung neuer Ferien- und Zweitwohnungen vorgeht, reißt die Flut an Genehmigungsanträgen nicht ab (der Kreisbote berichtete mehrfach). Allein für die jüngste Sitzung des Bauausschusses lagen zwei Anträge vor. Hätten die Ausschussmitglieder diesen zugestimmt, wären in zwei Gebäuden insgesamt sieben Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt worden.

Im Gebäude Franziskanergasse 7 verbliebe damit keine einzige dauerhaft genutzte Wohnung mehr, heißt es dazu in den Sitzungsvorlagen der Bauverwaltung für die Stadträte. „Eine solche Entwicklung gefährdet nachhaltig das Ziel – auch der Altstadtsanierung -, eine dauerhaft bewohnte und belebte Innenstadt zu erhalten“, lautet daher das Fazit.

Ähnlich bewertet auch Füssen Tourismus und Marketing (FTM) die Lage in der Altstadt in einer Stellungnahme für den Ausschuss. „Ferienwohnungen im Altstadtbereich treffen durchaus auf eine Nachfrage. Gäste sind vorwiegend Familien oder Mini-Gruppen für Kurzaufenthalte“, heißt es dort unter anderem. Aus touristischer Sicht bestehe aber kein Bedarf an zusätzlichen Ferienwohnungen. „Somit handelt es sich um eine reine Mehrung von Kapazitäten in der sensiblen Altstadt.“



Darüber hinaus, schreibt FTM weiter, bestehe die Gefahr, dass die Altstadt bei noch mehr Ferien- oder Zweitwohnungen unattraktiv für Touristen werde. „Die Transformation einer Altstadt in einen Raum ausschließlicher touristischer Dienstleistung ohne Durchmischung mit Wohnraum, Alltagssortiment im Einzelhandel etc. ist auch für Gäste nicht attraktiv.“



Keine Spielotheken

Zudem sei zu befürchten, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte. „Viele Einheimische beklagen sich zurecht über zu wenig (bezahlbaren) Wohnraum. Wenn ein anderer Teil der Einheimischen diesen eh schon knappen Wohnraum durch eine Umwandlung zur Ferienvermietung zusätzlich verknappt, vergrößert sich das Problem“, schreiben die Touristiker.



Neben Ferien- und Zweitwohnungen soll mit dem neuen B-Plan auch die weitere Ansiedlung von Spielotheken, Wettbüros und ähnlichen sogenannten Vergnügungsstätten verhindert werden. „Deren Ansiedlung beeinträchtigt regelmäßig die Wohnqualität und das Stadtbild“, schreibt dazu die Verwaltung. Bestehende Läden sind davon zwar nicht betroffen, dürfen künftig aber nicht mehr erweitert werden.



Ohne Diskussionen sprach sich der Ausschuss einstimmig für die Aufstellung des B-Plans im vereinfachten Verfahren aus. Um zu verhindern, dass die Zeit bis zum Inkrafttreten des B-Plans von Eigentümern genutzt wird, auf die Schnelle noch Wohnungen in Ferienwohnungen oder Zweitwohnungen umzuwandeln, beschloss das Gremium außerdem den Erlass einer Veränderungssperre.