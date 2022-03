Vereine und Jugend im Blickpunkt: Vilser Stadtrat kommt zur konstituierenden Sitzung zusammen

Teilen

Auf gute Zusammenarbeit stoßen Carmen Strigl-Petz und ihr Stellvertreter Christian Kögl an. © ed

Vils – Mit einem Dank an die Vilser Altbürgermeister Otto Erd, Reinhard Walk und Manfred Immler eröffnete die neue Bürgermeisterin Carmen Strigl-Petz vergangene Woche die konstituierende Sitzung des Stadtrats für die Wahlperiode bis 2028.

Im Mittelpunkt stand die „Angelobung“ der anwesenden Stadträte, die unter anderem gelobten, „die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen und ihr Amt uneigennützig und unparteiisch zum Wohle der Gemeinde Vils auszuführen“.



Bürgermeisterin Strigl-Petz bedankte sich in ihrer Antrittsrede bei allen Mitgliedern des Stadtrates für die Bereitschaft, sich für den Ort bzw. die Stadt einzusetzen und aktiv die Zukunft von Vils mitzugestalten. Die Arbeit in den Gemeinden werde in den kommenden sechs Jahren nicht leichter werden, sind doch extrem steigende Energiekosten und generelle Preissteigerungen in allen Bereichen zu erwarten. Die stetig steigenden Ausgaben im Gesundheitsbereich seien auch ein wesentlicher Kostenfaktor, der die Kommunen belasten werde.



Schule wird saniert

„Wie schon 2015 werden wir uns auch in Zukunft mit dem Thema Flüchtlingen beschäftigen müssen. Der Krieg in der Ukraine trifft auch uns mit voller Wucht. Zum einen, was das wirtschaftliche Leben angeht und zum anderen kommen Frauen und Kinder, die ein zerrüttetes Land hinter sich lassen müssen und in eine ungewisse Zukunft gehen“, sagte sie und fügte hinzu: „Welche Herausforderungen mit diesem Krieg noch zu erwarten sind, wollen wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen“. Nichts desto trotz werde sich auch Vils solidarisch mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen zeigen und wenn Hilfe anbieten, wenn dies nötig werde.

Mit Blick auf die Stadt sagte Strigl-Petz, dass investiert werden müsse, um einen Stillstand zu vermeiden. Ganz oben auf der Agenda stehe hier die Sanierung der Mittelschule. Darüber hinaus gelte es, eine funktionierende Infrastruktur sicher zu stellen, das Glasfasernetz weiter auszubauen sowie Wohnraum für jüngere zu schaffen. Nur so könnten die jüngeren Generationen in der Stadt gehalten und ihre Abwanderung verhindert werden.



Örtliche Vereine sollen gestärkt werden

Die örtlichen Vereine zu stärken und das gesellschaftliche Leben nach der Corona-Pandemie wieder auf den richtigen Weg zu bekommen, liege auch ein Stück weit in der Verantwortung der Gemeinden, fuhr die neue Bürgermeisterin der Stadt Vils fort. „Wir haben als Liste 'Gemeinsam für Vils' in unserem Wahlprogramm unsere Unterstützung angeboten, gerade in der Jugendarbeit, denn die Jugend ist unsere Zukunft. Ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie Verantwortung übernehmen und an Entscheidungen teilhaben zu lassen, muss das Ziel der Gemeinschaft sein“, betonte Strigl-Petz.



Ihr besonderer Dank galt an diesem Abend den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Bergrettung Vils für den tagelangen ehrenamtlichen Einsatz beim großen Waldbrand bei Pinswang (der Kreisbote berichtete mehrmals).

ed