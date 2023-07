Ist der Seeger Pflegeskandal um Bürgermeister Markus Berktold größer als gedacht?

Von: Matthias Matz

Das Rathaus von Seeg im Allgäu. Wegen Betrugsverdachts in Millionenhöhe sind der Bürgermeister und der Leiter eines Pflegeheims festgenommen worden. Womöglich weitet sich der Skandal aber noch aus. © picture alliance/dpa | Nikolas Schäfers

Im Zuge der Betrugsermittlungen gegen den Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) erhebt jetzt auch der Caritas-Verband der Diözese Augsburg schwere Vorwürfe.

Seeg/Augsburg – Der mutmaßliche Betrugsskandal um den inhaftierten Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) könnte offenbar eine weitaus größere Dimension haben als bislang angenommen. Der Augsburger Cariats-Anwalt Dr. Stefan Kiefer wirft Berktold vor, als Vorsitzender der Caritas Stiftung Seeg e.V. rund 2,4 Millionen Euro Vereinsvermögen zum größten Teil wohl rechtswidrig vereinnahmt und ausgegeben zu haben.

Zudem soll Berktold dafür gesorgt haben, dass die von ihm geführte Ulrichspflege GmbH keine Miete für die Nutzung des ehemaligen Caritasheims an den Verein zahlt. Der Schaden: etwa eine Million Euro.

Berktold sitzt bekanntlich seit Mitte Januar in Untersuchungshaft. Die Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) in Nürnberg wirft ihm sowie einem Ex-Leiter des ehemaligen Seeger Caritasheims vor, 1,1 Millionen Euro an Corona-Hilfen zu Unrecht beantragt zu haben. Was mit dem Geld geschehen ist, ist bislang unklar.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe und der Inhaftierung des Seeger Rathauschefs hat der Caritas-Verband der Diözese Augsburg den Syndikus-Rechtsanwalt der Caritas, Dr. Stefan Kiefer aus Augsburg, damit beauftragt, die Vorgänge in Seeg aufzuarbeiten. „Mir geht es um den Verein“, sagte er gegenüber dem Kreisboten.

Was er seit Ende Januar herausgefunden hat, darüber informierte er kürzlich bei einem Krisentreffen in Seeg, zu dem katholische Kirche und Caritas-Dachverband einen kleinen Kreis eingeladen hatten.

Die Ergebnisse von Kiefers Recherchen legen nahe, dass der mutmaßliche Betrugsskandal noch weitaus größere Dimensionen annehmen könnte als bislang angenommen. Berktold soll demnach als Vorsitzender und einziges noch verbliebenes Mitglied des Vereins Seeger Caritas Stiftung Seeg nach dessen beschlossener Auflösung im Juli 2020 das gesamte Vereinskonto in Höhe von 2,4 Millionen leer geräumt haben. Der Verein ist laut Kiefer faktisch zahlungsunfähig.

Zwar gebe es für die ein oder andere Ausgabe tatsächlich einen Beschluss des Vorstandes oder es sei zumindest einmal darüber gesprochen worden. Einen wirklich konkreten und einstimmigen Beschluss habe es jedoch nur für die Ablöse der Geschäftsanteile für das Seeger Caritas Zentrum an die Allgäustift GmbH in Höhe von 300.000 Euro gegeben, erläutert Kiefer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wohin floss das Geld?

Ein beträchtlicher Teil des Geldes floss dem Augsburger Syndikusanwalt zufolge anschließend offenbar in ein von Berktold kreiertes Firmengeflecht.

Besonders brisant in diesem Zusammenhang: für 500.000 Euro soll der Rathauschef als Geschäftsführer der von ihm gegründeten Ulrichswohnbau GmbH eine Gewerbeimmobilie gekauft haben, die weitere Ulrichsgesellschaften nutzen sollten. Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter auch dieser Gesellschaften: Markus Berktold.

Seit September 2022 ist in dem Komplex aber unter anderem ein Supermarkt untergebracht. Der ebenfalls geplante Umzug der Tourist-Information in das Gebäude soll dagegen vorerst gestoppt sein.

200.000 Euro flossen darüber hinaus an einen Berater im Zusammenhang mit der Gründung von Berktolds Ulrichsgesellschaften und der geplanten Neuausrichtung der Pflege in Seeg. Die Beschlusslage dazu: nur ansatzweise vorhanden laut Kiefer.

Weitere rund 900.000 Euro aus dem Vereinsvermögen sollen dem Syndikus zufolge in die Gründung der vier von Berktold geführten Ulrichsgesellschaften sowie Planungs- und Bauarbeiten auf dem Vereinsgelände geflossen sein. Auch hierzu fehlen eindeutige Beschlüsse des Vereinsvorstandes.

Keine Mietzahlungen

Doch damit nicht genug: Wie Dr. Kiefer ferner herausgefunden haben will, soll Berktolds Ulrichspflege GmbH drei Jahre lang keine Miete an den von Berktold geführten Verein Caritas Stiftung Seeg für die Nutzung der Wohnplätze für Pflegebedürftige gezahlt haben. Den entstanden Schaden taxiert der Syndikus auf etwa eine Million Euro.

Hinzu kommt, dass der Nachfolgeverein der Caritas Stiftung Seeg, die Caritas Stiftung in der Pfarreiengemeinschaft Seeg, eigentlich 230.000 Euro aufbringen muss, um drei afrikanische Pflegerinnen rückwirkend zu bezahlen. Die drei Ordensschwestern haben den Untersuchungen zufolge zwischen Februar 2021 und Dezember vergangenen Jahres kein Gehalt bekommen. Erst nach Berktolds Verhaftung erfolgte eine Entlohnung der Frauen über den Orden.

Ohnehin war die vorläufige Festnahme des Rathauschefs im Rahmen einer Razzia Mitte Januar anscheinend ein Glücksfall für die Caritas. „Wir hätten das alles nie erfahren, wenn er nicht in U-Haft gekommen wäre“, sagt Dr. Andreas Kiefer.

Berktolds Strafverteidiger Robert Chasklowicz hat sich bislang auf Anfrage des Kreisboten nicht zu den neuen Vorwürfen gegen seinen Mandanten geäußert.

Zuletzt hatte Berktold mitteilen lassen, dass er weiterhin Bürgermeister von Seeg bleiben will. Zuvor hatte ihn der Gemeinderat schriftlich zum Rücktritt aufgefordert, um den Weg für Neuwahlen frei zu machen.

Der Jurist Markus Berktold war 2014 erstmals zum Bürgermeister von Seeg gewählt worden. Bei der Kommunalwahl 2020 bestätigten die Seeger ihn im Amt. Außerdem sitzt der Kommunalpolitiker für die CSU im Ostallgäuer Kreistag.