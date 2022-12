Zieht ein neuer Hauptmieter in den Füssener Theresienhof?

Von: Matthias Matz

Teilen

Im Theresienhof soll schon im Frühjahr ein neuer großer Mieter einziehen. © Matthias Matz

Nach Jahren des Leerstandes bewegt sich wieder etwas im Füssener Theresienhof: Die Geiger Gruppe als Eigentümerin hat offenbar einen neuen Hauptmieter an der Hand.

Füssen – Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren steht ein Großteil des Theresienhofs nach der Pleite von „Miller & Monroe“ leer. Doch das soll sich jetzt ändern: Die Firma Geiger als Eigentümerin der Immobilie verhandelt derzeit mit einem potenziellen Nachmieter für die zweigeschossige Ladenfläche im Westteil des Gebäudes.

Entsprechende Informationen des Kreisboten bestätigte Julia Kopaunik, Unternehmenssprecherin der Geiger Gruppe. Dabei soll es sich um ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich Textil- und Schuhmode handeln. Namen wollte sie jedoch noch keine nennen.



Verhandlungen mit einem neuen Mieter für die seit dreieinhalb Jahren leer stehende zweigeschossige Ladenfläche stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Schon im Frühjahr könnte der Einzug erfolgen. © Matthias Matz

Offenbar sind die Verhandlungen aber bereits weit fortgeschritten und stehen kurz vor dem Abschluss. „Trotz der momentan herausfordernden Wirtschaftslage steht die Neuvermietung nun dennoch vor der Umsetzung“, so Kopaunik. Der Einzug des neuen Mieters ist demnach bereits für das Frühjahr geplant.

Details müssen noch geklärt werden

„Letzte Details befinden sich noch in Klärung“, teilte die Geiger-Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wegen noch laufender Gespräche wollte sie zwar noch keinen Namen nennen, äußerte sich aber zuversichtlich, mit diesem bald an die Öffentlichkeit gehen zu können. Nur so viel wollte sie verraten: „Es handelt sich um ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich Textil- und Schuhmode.“



Genau wie die Vormieter „Charles Vögele“ und „Miller & Monroe“ soll das Unternehmen sich auf beiden Stockwerken ansiedeln. „Die anvisierte Neuvermietung bezieht sich auf beide Stockwerke“, teilte Kopaunik dazu mit.



Knackpunkt Außenwerbeanlagen

Zu den noch zu klärenden Details gehören dem Vernehmen nach vor allem Gestaltung und Zustand der Außenwerbeanlagen des Theresienhofs. Diese soll wohl auf Wunsch des neuen Mieters modernisiert und frischer gestaltet werden. „Hierzu sind wir in Gesprächen mit der Stadt und dem Landratsamt“, so Kopaunik.



Sollte im Frühjahr tatsächlich ein neuer Mieter in den Theresienhof einziehen, wäre dass das Ende eines dann fast vier Jahre währenden Leerstandes. Obwohl erst 2014 eröffnet, kann das kleine Einkaufszentrum am Kaiser-Max-Platz bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

Dabei dominierten vor allem negative Schlagzeilen die jüngere Vergangenheit. Nachdem zunächst die Modekette „Charles Vögele“ – ein Mieter der ersten Stunde – im Sommer 2018 Insolvenz anmelden musste, ging nach nur acht Monaten auch der Nachmieter Vidrea Deutschland GmbH bzw. „Miller & Monroe“ diesen Weg. Im Zuge der Corona-Krise gab, wie bereits berichtet, im vergangenen Jahr schließlich auch die Friseur-Kette Klier auf, sodass mittlerweile fast die komplette Westseite des Gebäudes leer steht.



Die Firma Geiger führte anschließend zwar viele Gespräche über eine Nachvermietung, doch ein Mietverhältnis kam dabei bislang nicht zustande. Das große Problem: Die Stadt hatte seinerzeit bei der Planung des Einkaufszentrums starre Grenzen für die Vermietung aufgestellt.

Da das Projekt seinerzeit auf den Widerstand der Füssener Einzelhändler stieß, legte die Verwaltung auf Basis eines Gutachtens genau fest, wie viel Quadratmeter die einzelnen Sortimente einnehmen dürfen (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich).

Hinzu kommt die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage der vergangenen drei Jahre. „Die Suche nach einem geeigneten Mieter hat sich aufgrund von Corona-Einschränkungen und dem aktuell schwierigen Marktumfeld hinausgezögert“, erläutert Julia Kopaunik dazu. Jetzt freue man sich aber sehr, dass eine Lösung in Sicht sei.