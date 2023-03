Verkehrsregelung am Füssener Schulzentrum: wie es läuft und wo es noch klemmt

Von: Riccarda Gschwend

Konfliktpotenzial: Der ehemalige Hallenbad-Parkplatz wird nun von vielen zum Wenden genutzt. © Riccarda Gschwend

Seit eineinhalb Monaten ist die Feistlestraße am Füssener Schulzentrum werktags zwischen 7 und 14 Uhr für Autos gesperrt. Das führt immer wieder zu Problemen.

Füssen - Seit eineinhalb Monaten ist die Feistlestraße am Füssener Schulzentrum nun schon werktags zwischen 7 und 14 Uhr für Autofahrer gesperrt. Wie berichtet, führte die neue Verkehrsregelung zu Konflikten. Wie sieht es inzwischen aus? Klemmt es noch oder hat sich die Situation beruhigt?

Rico Heidbüchel, der bei der Füssener Polizei für die Abteilung Verkehr zuständig ist, zieht auf Nachfrage ein positives Zwischenfazit, meint aber auch: „Wir haben die Lösung des Problems noch nicht ganz erreicht.“ Eine Eskalation des Konflikts bei Verkehrskontrollen habe es in Einzelfällen gegeben, aber da zeigt sich der Polizeioberkommissar pragmatisch: „Jeder Verkehrsteilnehmer ist anders.“

In einem Fall war es im Februar wie berichtet sogar dazu gekommen, dass eine 43-jährige Füssenerin bei einer Schulwegkontrolle so wütend wurde, dass sie einfach Gas gab, einem Polizisten über den Fuß fuhr, und ihn dabei leicht verletzte. Heidbüchel bestätigt, dass es dabei einen „direkten Zusammenhang“ mit der neuen Verkehrsregelung gegeben habe. Sprich: Die Frau ärgerte sich darüber, dass sie zu einem Bußgeld verdonnert werden sollte.

„Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er ein Bußgeld zahlen muss, aber anders werden wir dem nicht Herr“, sagt Heidbüchel. Er verweist darauf, dass in den ersten Tagen die Autofahrer lediglich auf die neue Regelung hingewiesen und noch keine Bußgelder verhängt worden seien. Inzwischen habe sich die Situation aber eingependelt. „Im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut“, so der Polizeioberkommissar.

Einige Beschwerden habe es in der letzten Zeit dahingehend gegeben, dass viele Eltern ihre Kinder nun an der Augsburger Straße aussteigen lassen. Vor allem in Hinblick auf den Radverkehr werde das mitunter kritisch gesehen. Doch die Polizei gibt Entwarnung: „Irgendwo müssen die Eltern ja halten.“

Kinder sollen auf Radfahrer achten

Rico Heidbüchel empfiehlt aber, die Kinder beim Aussteigen darauf hinzuweisen, dass sie auf Radfahrer achtgeben sollen. Im Bereich der Schulbushaltestellen gebe es übrigens keine Probleme mit dem Radverkehr: „Wir haben das im Blick und sehen, dass hier aufeinander Rücksicht genommen wird“, betont der Polizist.



Ein besonderes Auge wollen die Beamten in der nächsten Zeit auf den ehemaligen Hallenbad-Parkplatz werfen, der nun von vielen als Wendehammer genutzt wird. Das sei keine optimale Situation. Denn der Bereich wird eigentlich von den Bewohnern der Hochhäuser als Parkplatz genutzt. Auch Angelika Oswald, Schulleiterin der Erich-Kästner-Schule, erzählt, dass es hier Konflikte mit den Anwohnern gegeben habe.



Insgesamt beurteilt die Schulleiterin die neue Verkehrsregelung als absoluten Gewinn. Früher seien viele Verkehrsteilnehmer sehr schnell an der Schule vorbeigefahren – jetzt sei es für die Kleinen wesentlich sicherer. Die erste Aufregung über die neue Situation und die Kontrollen habe sich gelegt. „Die Lage hat sich beruhigt“, sagt Angelika Oswald. Inzwischen sei es „in den Köpfen aller angekommen, dass man da nicht mehr durchfahren darf“. Die Schulleiterin meint rückblickend, dass es wünschenswert gewesen wäre, man hätte die neue Regelung länger vorbereiten können und hätte mehr Zeit gehabt, die Eltern vorab umfassend zu informieren.



Susanne Rogg, die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums, beurteilt die Gesamtsituation so, dass „es sich langsam einschleift“. Die Schule sei froh darüber, dass sich der Verkehr beruhigt hat und freue sich auf ein künftiges Gesamtkonzept, das den Verkehr am Schulzentrum so regelt, „dass man da nicht mehr diskutieren muss.“



Rico Heidbüchel sieht es als Chance, dass die jetzige Verkehrsführung erstmal nur einen Probebetrieb für das künftige Verkehrskonzept darstellt und man dadurch die Möglichkeit habe, zu schauen, was funktioniert. „Wir sind dabei auch im ständigen Austausch mit der Stadt und diskutieren viel“, erzählt Heidbüchel. Seine Einschätzung bezüglich des Verkehrskonzepts lautet: „Wir sind auf einem guten Weg.“