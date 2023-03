Verkehrswacht Ostallgäu-Süd: Partner der Polizei

Von: Alexander Berndt

Ihr Anliegen ist die Sicherheit im Straßenverkehr: Rico Heidbüchel (v. l.), Thomas Meiler, Johannes Stoll, Thomas Zeidler und der Füssener Polizeichef Edmund Martin. © Alexander Berndt

Die Verkehrswacht Ostallgäu-Süd engagiert sich für die Verbesserung der Sicherheit im Verkehr. Um das zu erreichen, sind heuer verschiedene Veranstaltungen geplant.

Füssen – Die jüngste Jahreshauptversammlung der Gebietsverkehrswacht nutzte Vorsitzender Johannes Stoll, um Sinn und Zweck der des Vereins zu erläutern. „Wir versuchen durch vielfältige Aktionen zur allgemeinen Verkehrssicherheit beizutragen. Dabei arbeiten wir teilweise eng mit der Polizei zusammen und unterstützen zum Beispiel die Jugendverkehrsschule der Polizei“, sagte Stoll.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ der Vorsitzende auch die coronabedingt ruhigen Jahre 2020 und 2021 Revue passieren. Unter anderem berichtete er den knapp zehn weiteren im „Haus der Gebirgsjäger“ zusammengekommenen Versammlungsteilnehmern, dass er und seine Kollegen in dieser Zeit ungefähr 500 Viertklassler in Sachen Radfahren geschult beziehungsweise ein sogenanntes Schulwegtraining abgehalten haben.

Schließlich liege der Wacht die Schulwegsicherheit „ganz besonders am Herzen“. Darüber hinaus hat die Verkehrswacht in dem von Corona besonders stark beeinträchtigten Zeitraum laut Stoll 50 Schülerlotsen sowie 13 Schulweghelfer ausgebildet, wobei man nicht nur hier, sondern allgemein „einen wesentlichen Teil der Sachausstattung für die Verkehrserziehung“ übernehme.



Bevor Stoll unter anderem den „Verkehrserziehern der Polizeiinspektion Füssen“ für ihre Arbeit sowie einem Kreditinsitut für eine großzügige Spende dankte, unterstrich er, dass „unsere Präventionsarbeit schwer messbar“ sei. Allerdings gelte: „Wenn wir nur ein Leben retten, ist unsere Arbeit wertvoll.“



Gut aufgestellt

Finanziell ist die Gebietsverkehrswacht dafür jedenfalls gut aufgestellt, wie Kassier Thomas Zeidler der Versammlung mitteilte. Der Füssener Polizeichef Edmund Martin bestätigte anschließend, dass die Verkehrswacht ein „Partner auf Augenhöhe mit der Polizei“ darstelle und die Polizei vor allem in der Jugend-Verkehrserziehung von der Wacht profitiere.

„Unser Verhältnis ist gut“, betonte Martin weiter und kündigte an, dass die Füssener Polizei heuer „wieder gern beim Sicherheitstag dabei“ sein werde. Dieser ist nach Stolls Auskunft für Juli geplant. Immerhin habe man sich auf die Fahnen geschrieben, „für alle Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger bis zum Busfahrer“ zu sorgen.