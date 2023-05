Vermisstes Mädchen ist wieder da

Von: Matthias Matz

Teilen

Das seit Freitag vermisste Mädchen ist von der Poliz6ei gefunden worden. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Das seit Freitagvormittag in Füssen vermisste Mädchen ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei konnte das Mädchen am Samstag aufgegriffen werden.

Füssen - Das seit Freitagvormittag vermisstes zehnjährige Mädchen aus dem Raum Füssen konnte am Samstagabend in Füssen von der Polizei aufgegriffen werden. Das teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten heute Morgen mit.

Wie berichtet, war das Mädchen am Freitagvormittag verschwunden als das Jugendamt es von seiner Schule abholen wollte.