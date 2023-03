Vermögensberater prellt Ostallgäuer

Mann befürchtet, um hohe Summe betrogen worden zu sein

Ein Mann erstattet Anzeige bei der Polizei Füssen, weil er befürchtet, von einem Vermögensberater betrogen worden zu sein. Es handelt sich um eine Summe von rund 650.000 Euro.

Landkreis - Wie die Kriminalpolizei mitteilt, erstattet der 57-Jährige bereits vergangene Woche Anzeige gegen einen Vermögensberater. Aufgrund der Dringlichkeit wurden die Ermittlungen am gleichen Tag von der Kriminalpolizei Kempten übernommen. Der Geschädigte gab in einer ersten Befragung an, dass er bei dem Vermögensberater seit Dezember 2021 Geldanlagen in Höhe von circa 650.000 Euro getätigt habe und jetzt befürchte, dass er betrogen wurde.

Die Gelder seien bei dem Beschuldigten für Investmentgeschäfte in Goldbarren und in Solaranlagen vorgesehen gewesen. Im Zusammenhang mit dem Investment in Solaranlagen sei sogar ein Darlehen über 350.000 Euro bei einer Bank aufgenommen worden. Mit den Gewinnen aus diesen Geldanlagen sollte das Darlehen getilgt werden. Als er dann Mitte Februar von der Bank zur Zahlung ausstehender Darlehensraten aufgefordert wurde, habe er weitere Nachforschungen betrieben und den Verdacht geschöpft, dass er betrogen worden sei.

Haftbefehl erlassen

Nachdem die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei den Sachverhalt bestätigten, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten vom zuständigen Ermittlungsrichter für die Wohn- und Geschäftsräume Durchsuchungsbeschlüsse sowie ein Haftbefehl für den 28-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Bei der Durchsuchung konnten umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden. Der Täter selbst wurde auf der Fahrt in Richtung Österreich am selben Tag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Kraft.