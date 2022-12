Veteranenkameradschaft Schwangau hat so viele Mitglieder wie noch nie

Von: Matthias Matz

Teilen

Vorsitzender Günther Guderian (stehend) mit den drei Ehrenmitgliedern (von links) Peter Bardzinski, Willy Röck und Johann Plötz. © Martin Helmer

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Schwangau hat drei neue Ehrenmitglieder in ihren Reihen.

Schwangau – Mit Johann Plötz, Willy Röck und Peter Bardzinski hat die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Schwangau drei neue Ehrenmitglieder. Und auch darüber hinaus hat sich in dem Verein im vergangenen Jahr einiges getan, wie Vorsitzender Günther Guderian jetzt in der Mitgliederversammlung berichtete.

So hat die Veteranen- und Soldatenkameradschaft mit 184 derzeit so viele Mitglieder wie wohl noch nie in ihrer 169-jährigen Geschichte.



Ein Grund dafür ist laut Vorstand, dass mittlerweile um die 20 Soldaten der 1./Gebirgsaufklärungsbataillon 230 Mitglied im Verein sind. So war die Kompanie zur Freude des Vorstands auch in der Mitgliederversammlung mit einer starken Abordnung unter ihrem neuen Chef, Hauptmann Armin Burghardt, vertreten.



Wiederbelebt nach rund 30 Jahren haben die Schwangauer Veteranen im abgelaufenen Vereinsjahr ihren monatlichen Veteranenstammtisch. Dieser erfreut sich laut Günther Guderian regen Zuspruchs.



Seeufer gesäubert

Der Verein hat außerdem erneut mit einer „kampfkräftigen Truppe“ zur Sauberkeit des Forggenseeufers beigetragen und einen Ausflug nach Kochel und ins Freilichtmuseum Glentleiten veranstaltet. Hinzu kommen ein Schießen mit Pistole und Gewehr auf der Standortschießanlage Füssen. Gemeinsam mit der Gemeinde hat der Verein zudem die in Mali eingesetzten Soldaten der Patenkompanie mit Paketen versorgt. Diese Pakete enthielten neben einer Baseball-Cap mit dem Schwangauer Wappen unter anderem Dosenfleisch eines in Schwangau gezüchteten Rindes.



Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes beschloss die Versammlung eine Satzungsänderung sowie die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages, der seit 22 Jahren nicht mehr erhöht worden war.



Besondere Verdienste

Für ihre besonderen Verdienste ernannte der Vorstand Johann Plötz, Willy Röck und Peter Bardzinski zu Ehrenmitgliedern der Kameradschaft. Johann Plötz war 35 Jahre lang Kanonier und 20 Jahre Beisitzer im Vorstand. In seinem Ausblick auf das kommende Jahr kündigte Vorsitzender Guderian unter anderem an, dass im Mai ein Wochenendausflug in den Schwarzwald stattfinden soll.



Für ihren Einsatz für die Gemeinde bedankte sich abschließend Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) bei den Schwangauer Veteranen. Der Bürgermeister war genau wie einige Gemeinderäte und der neue Pfarrer Georg Guggemos zu Gast bei der Versammlung.