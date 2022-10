VHS Füssen feiert ihren 70. Geburtstag

Gute Zusammenarbeit: (von links) Dr. Christian Hörmann, Maria Rita Zinnecker, Petra Schwartz, Wolfgang Bader und Paul Iacob. © VHS Füssen

Seit nunmehr sieben Jahrzehnten gibt es in Füssen mittlerweile die Volkshochschule. Das wurde jetzt gebührend gefeiert.

Füssen – Fast 100 Gäste waren im großen Saal der Sparkasse erschienen, um das 70-jährige Bestehen der Volkshochschule (vhs) Füssen gemeinsam zu feiern. In den Vorträgen und Ansprachen ging es um spannende Themen wie die gesellschaftlichen Einflüsse auf das vhs-Programm oder Anspruch und Wirklichkeit in der Erwachsenenbildung.



Paul Iacob, Vorstandsvorsitzender der vhs Füssen, begrüßte die zahlreichen Gäste und freute sich besonders über das Kommen der Landrätin und der zahlreichen kommunalen Vertreter. Michael Schall von der Sparkasse verwies in seiner Rede auf den gemeinsamen öffentlichen Auftrag, den die Sparkasse und die Volkshochschule haben. Beiden Einrichtungen sei Bildung ein wichtiges Gut, das Unterstützung braucht. Die Sparkasse sei deshalb auch Sponsor der Volkshochschule.



Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker betonte die Bedeutung der Volkshochschule in der Bereitstellung eines breiten Bildungsangebots für Erwachsene. Sie sieht gerade in den Präsenzkursen eine wichtige Möglichkeit in Kontakt miteinander zu treten, sich auszutauschen und an gesellschaftlichen Diskursen teilzunehmen.

Diese Möglichkeiten eröffnen digitale Kurse nicht. Auch freut sich die Landrätin über die Zusammenarbeit der Ostallgäuer Volkshochschulen mit Projekten des Landkreises. Derzeit seien „tagesaktuelle Vorträge zu erneuerbaren Energien und zur digitalen Entwicklung“ auf dem Weg.



Ort gelebter Demokratie

Wolfgang Bader, der als Dritter Bürgermeister für die Stadt Füssen referierte, sieht in der Volkshochschule einen Ort gelebter Demokratie, da jede und jeder, gleich welcher Herkunft, in den Veranstaltungen willkommen ist. Bader betonte: „Demokratie braucht Menschen, die wissen, wie Demokratie funktioniert.“



Die Leiterin der vhs Füssen, Petra Schwartz, zeigte einen kurzweiligen Film zur Chronik der Volkshochschule, der alte Aufnahmen aus der Stadt, von Personen und aus der Einrichtung enthielt. Eindrücklich wurde im Film deutlich, wie gesellschaftliche Einflüsse in die Programmhefte der Volkshochschule einwirken. Am Ende bedankte Petra Schwartz sich bei allen Vorgängern für die unermüdliche und innovative Arbeit sowie bei der Landrätin und den Bürgermeistern für ihre finanzielle Unterstützung, ohne die es nicht möglich sei, günstige Vorträge und Kurse anzubieten.



Zum Abschluss referierte Dr. Christian Hörmann, Geschäftsstellenleiter des Bayerischen Volkshochschulverbandes über Anspruch und Wirklichkeit in der Erwachsenenbildung. Er stellte die rechtlichen Grundlagen dar und beleuchtete die Unklarheit beim Thema finanzielle Zuständigkeit. In Bayern, so Dr. Hörmann, gäbe es kommunal geführte Volkshochschulen, GmbHs und eingetragene Vereine. Als es in der Coronazeit zu den Lockdowns kam, hatten alle kommunalen Einrichtungen der Erwachsenenbildung kein finanzielles Problem. Sie konnten in Kurzarbeit gehen.



Kurz vor der Insolvenz

Dies war deutlich anders bei den GmbHs und den eingetragenen Vereinen, zu denen auch die vhs Füssen gehört. 40 Volkshochschulen in Bayern standen kurz vor der Insolvenz, so Dr. Hörmann. Ohne die Rettungsschirme würde es diese nicht mehr geben. 100 Prozent Kurzarbeit war für die privatwirtschaftlich geführten Volkshochschulen nicht möglich, da diese Einnahmen generieren mussten.



Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch zwei Vorführungen aus dem Gesundheits- und dem Sprachbereich. Eine Tai-Chi-Gruppe präsentierte in langsamen Bewegungen eine Säbelform, während die Dozentinnen des Sprachbereichs auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch in ihre Kurse einluden. Dabei betonte jede, dass ihre Sprache die Schönste sei.