Viehscheid Wertach: 750 Schumpen sind wieder heil im Tal

Von: Herbert Hoellisch

Auch die Tiere von der Alpe „Schnitzler-Tal” werden am Samstag zurück gebracht. © Hoellisch

Wertach – Er gilt als einer der ältesten in der Region und ist ein Feiertag in der höchstgelegenen Marktgemeinde Deutschlands: der Viehscheid in Wertach. Aufzeichnungen darüber gehen bis ins frühe 18. Jahrhundert zurück. Am vergangenen Samstag war es nach der langen Corona-Zwangspause nun endlich wieder soweit.

Nach der Eröffnung durch die Wertacher Alphornbläser trafen nacheinander um die 750 Schumpen, einige wenige Pferde und Geißen, begleitet von den Hirten und den Treibern von den sechs Wertachern Alpen im Ort ein: Untere Sorg-Alpe, Alpe Reuterwanne, Obere Sorg-Alpe, Alpe Vordere Kölle, Alpe Schnitzlertal und Untere Bichler-Alpe. Nur auf der Unteren Sorg-Alpe musste wegen eines Unglücksfalls auf ein Kranzrind verzichtet werden, bei den weiteren fünf wurden die Kranzrinder von den Hirten und Hirtinnen durch die Oberallgäuer Marktgemeinde vorbei an den zahlreichen Einheimischen und Gästen geführt. Die erste Herde wurden von der Schwarzenberger Musikkapelle unter der Leitung von Alexander Kerpf begrüßt.



Am frühen Nachmittag übergab Bürgermeisterin Gertrud Knoll (CSU) unter den Klängen der Musikkapelle Wertach unter der Leitung von Petra Huber im Festzelt die Ehrenschellen an die Hirten. Traditionell wurde außerdem der letztjährige Maibaum im Laufe des Nachmittags zu Gunsten eines ortsansässigen Vereins an den Meistbietenden versteigert.



Während des ganzen Tages konnten die zahlreichen Gäste auf dem parallel stattfindenden Wertacher Krämermarkt die eine oder andere Leckerei oder auch Nützliches für den Haushalt oder den Kleiderschrank finden und erstehen.