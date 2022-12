Viel Applaus für Schwangauer Schüler

Von: Alexander Berndt

Das zahlreich erschienene Publikum in der Sporthalle ist begeistert von den musikalischen Darbietungen der Schüler. © Berndt

Wie die drei Musiklehrer durfte sich auch ein Großteil der am Weihnachtskonzert im Gymnasium Hohenschwangau mitwirkenden Schüler auf eine besondere Belohnung freuen.

Schwangau – Wie die drei Musiklehrer Britta Schneeberger, Michale Köhler und Alexander Schiefele durfte sich auch ein Großteil der am Weihnachtskonzert im Gymnasium Hohenschwangau mitwirkenden Schüler auf eine Belohnung freuen. Während sich die Pädagogen aber mit „schnöden“ materialistischen Geschenken wie einem Blumenstrauß oder eine Flasche Wein begnügen mussten, versprach Schulleiter Thomas Schauer den Mädchen und Jungs aus der Unter- und Oberstufe, dass sie am nächsten Tag „die ersten zwei Stunden frei“ haben würden, wenn sie keine Schulaufgabe zu erledigen hätten.



Den mehr als 100 an dem Konzert Beteiligten sprach aber auch das zahlreich erschienene Publikum in der Sporthalle zu Füßen von Schloss Neuschwanstein ein großes Dankeschön aus. So spendeten die Besucher im Anschluss an das Lied „White Christmas“, mit dem alle Akteure den stimmungsvollen Abend nach etwa eineinhalb Stunden gemeinsam abgerundet hatten, viel Applaus.

Den hatten sich auch Stephan Oxynos und sein Technikteam verdient, die am Rande und im Hintergrund dafür sorgten, dass das Gymnasium Hohenschwangau seine Tradition von Weihnachtskonzerten nach zweijähriger Corona-Unterbrechung an diesem Abend wieder reibungslos aufnehmen konnte.



Die aus den Reihen aller Jahrgangsstufen der Schule stammenden Protagonisten von der Musicalgruppe, der Big Band, dem Unterstufen- und Oberstufenchor, dem Orchester sowie zwei Streicherensembles ließen sich daher auch nicht lumpen und präsentierten dem Auditorium ein sehr abwechslungsreiches musikalisches Programm, das von heimatlichen und klassischen Klängen deutschsprachiger Prägung über Traditionals in englischer Sprache bis zu aus dem Film und dem Theater bekannten Melodien reichte.



Und während sie dabei nicht nur große Leidenschaft an den Tag legten, bewiesen drei von ihnen mit besonders bemerkenswerten Solodarbietungen ihr Können. Dementsprechend heimsten Manny Li am Klavier sowie Jule Hinterseer und Marlene Ott für ihre reifen gesanglichen Vorstellungen verdienten Extra-Beifall vom begeisterten Publikum ein.