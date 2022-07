Viel Lob zum Jubiläum: AWO-Kindertagesstätte »Schatztruhe« feiert zehnjähriges Bestehen

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Silke Scherer (rechts) bei der Leiterin der Kindertagesstätte, Angelika Küfner. © ed

Füssen – Mit einem bunten Nachmittag hat die AWO-Kindertagesstätte „Schatztruhe“ jetzt ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Das Team um Leiterin Angelika Küfner hatte sich einiges einfallen lassen, um diesen Tag gebührend zu zelebrieren. In verschiedenen Ansprachen wurde betont, wie wichtig diese Einrichtung ist, die im Mai 2012 ihre Türen in der Lechstadt geöffnet hatte. In diesen zehn Jahren durchliefen rund 400 Kinder das Haus, wie Küfner berichtete.



Brigitte Protschka als Landesvorsitzende der AWO Schwaben betonte, dass sich auch in dieser Kindertagesstätte die Offenheit der Arbeiterwohlfahrt gegenüber allen Menschen, egal welcher Hautfarbe, Religion oder Nationalität dokumentiere. Dies unterstrich Silke Scherer als Vorstand der Kinder- und Jugendhilfe Schwaben. S

ie dankte Küfner und ihrem Team dafür, dass alle mit unermüdlichem Einsatz die täglichen Herausforderungen annehmen. Ihr Dank galt aber auch den Eltern für ihre Solidarität. Scherer stellte in diesem Zusammenhang heraus, dass letztendlich der Wunsch, dass alle Kinder eine gute Zeit in der Einrichtung verbringen, alle verbinde. Sie wünsche sich auch für die Zukunft, dass alle Beteiligten zusammenhalten, um für die Aufgaben der Zukunft gewappnet zu sein.



Gute Arbeit

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) lobte die gute Arbeit, die hier geleistet werde, um die Kinder optimal auf ihr späteres Schulleben vorzubereiten.



Mit Singen, Tanzen, Lachen, Spielen und Theater verbrachten die Mädchen und Jungen einen abwechslungsreichen Nachmittag mit ihren Eltern, Großelten und vielen Freunden in lockerer Atmosphäre und bei herrlichem Wetter. Für das leibliche Wohl hatte der Elternbeirat ausreichend gesorgt.