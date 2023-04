Pfrontener Vereinetag: Von Tennis bis Oldies

Beim Vereinetag in Pfronten war Ausprobieren angesagt.

Beim Vereinetag konnten die Besucher live erleben, welche Aktivitäten in Pfronten möglich sind. Das Ziel der Aktion ist die Werbung neuer Mitglieder.

Pfronten – Ganz begeistert schaute sich die sechs Jahre alte Juli die Modelleisenbahn an, mit der sich die Modelleisenbahnfreunde Pfronten beim ersten Tag der Vereine in Pfronten präsentierten. Und während es ihr dabei die Nachbildung eines ganz modernen, neuen Zuges besonders angetan hatte, erklärte sie ihren Eltern, dass sie so etwas „zu Hause auch gerne“ hätte.

Ein weiterer Wunsch führte die junge Pfrontenerin an diesem Tag auch noch an den Stand des Tennis-Clubs Pfronten, wo man engagiert versuchte, den Besuchern des Vereinetages das Spiel mit dem kleinen Filzball „schmackhaft“ zu machen.



Unter dem Motto „Miteinander bringt´s mehr!“ rührten dabei insgesamt 19 von mehr als 80 Pfrontener Vereinen auf dem Gelände der Mittelschule Pfronten die Werbetrommel für sich und ihre diversen Aktivitäten. Das freute denn auch vor allem den Pfrontener Bürgermeister Alfons Haf, der diesen Tag vor einigen Jahren bereits mit Vertretern des Trachtenvereins D´Kienberglar in erster Linie mit der Absicht angeregt hatte, „Nachwuchs und neue Mitglieder“ zu gewinnen.

In der Zwischenzeit machte dann aber die Coronapandemie der Vereinsmesse einen Strich durch die Rechnung, weshalb Haf sich nun nicht nur „sehr zufrieden“ darüber zeigte, dass die Schau endlich stattfinden konnte. Froh war er auch über die rege Besucherresonanz in den Turnhallen, den Gängen und im Außenbereich der Mittelschule, wo Waffeln, Kuchen, Kaffee und andere Getränke die Besucher zum Verweilen lockten.

Stempel sammeln für ein Gewinnspiel

Das taten indes auch die Vereine, wie etwa der TSV Pfronten, die Harmoniemusik Pfronten, die Feuerschützengesellschaft Pfronten, die Sportgemeinschaft Weißbach, der Alpenverein, die Blumenfreunde Pfronten, der Imkerverein Pfronten und der Trachtenverein D´Achtaler selbst, an deren Ständen man sich einen Stempel für ein Gewinnspiel geben lassen konnte.



Spektakuläre Attraktivitäten waren dabei nicht nur unter anderem eine Kletterwand, Taekwon-Do- und Tanzvorführungen sowie Aktivitäten zum selber Ausprobieren wie beispielsweise Würfe auf eine Handballtorwand. Für viele Hingucker sorgten auch die Oldiefreunde Pfronten, die einige ihrer mehr als 30 Jahre alten Blechschätze vor der Schule geparkt hatten, die die interessierten Blicke der Besucher auf sich lenkten.