Viele Betriebe im Raum Füssen suchen weiterhin nach Azubis

Von: Katharina Knoll

Neben dem Handel hat zum 1. September auch das Gastgewerbe im Raum Füssen noch einige offene Ausbildungsplätze. © Symbolfoto: panthermedia/habrda

Füssen – Raus aus dem Schulalltag und rein ins Berufsleben: Am Donnerstag begann für viele Jugendliche mit dem Start in die Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt. Doch längst nicht alle Jugendliche im Raum Füssen, die heuer eine Lehre beginnen wollen, haben auch einen entsprechenden Platz gefunden. 13 sind bisher leer ausgegangen. Dabei schaut es auf dem Ausbildungsmarkt immer noch gut aus.

Aktuell sind noch 80 Ausbildungsplätze in der Region unbesetzt, informiert die Bundesagentur für Arbeit Kempten-Memmingen auf Anfrage des Kreisbote. „Das bedeutet rein rechnerisch, dass auf jeden dieser 13 noch ,unversorgten‘ Jugendlichen etwas mehr als sechs unbesetzte Ausbildungsstellen kommen“, informierte Monika Ambronn, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Die meisten davon gehören zum Handel (36 Stück), zum Gastgewerbe (elf Stellen) und gleichauf zum verarbeitenden Gewerbe auch zu freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, zu denen unter anderem Steuerberatungen zählen, mit jeweils sieben freien Lehrstellen.



Mehr Jugendliche streben höhere Schulabschlüsse an

Warum so viele Ausbildungsplätze noch frei sind, hat unterschiedliche Gründe. Diese reichen von einer schlechten Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr in ländlichen Regionen bis hin zum schlechten Ruf gewisser Branchen, die beispielsweise dafür bekannt sind, familienunfreundliche Arbeitszeiten zu haben.

Auf der anderen Seite passen häufig aber auch die Anforderungen der Unternehmen an ihre künftigen Azubis nicht mit dem zusammen, was die Bewerber mitbringen. Dazu zählen beispielsweise die Schulnoten. „Grundsätzlich lässt sich die Tendenz erkennen, dass Jugendliche länger im Schulsystem verweilen und höhere Schulabschlüsse mit der Möglichkeit eines direkt anschließenden Studiums präferieren“, weiß Ambronn.



Sinnstiftend und fair

Das bedeutet für Unternehmen, dass sie jungen Menschen ein attraktives Angebot machen müssen. „Neben guter Bezahlung und arbeitnehmerfreundlichen Arbeitszeiten sind bei Jugendlichen ein gutes Betriebsklima, Behandlung auf Augenhöhe und sinnstiftende, abwechslungsreiche Tätigkeiten hoch im Kurs“, so die Pressesprecherin.

Aber auch für die Teenager, die jetzt noch keine Lehrstelle haben, ist es noch nicht zu spät. Die Berufsberater waren am Ende des Schuljahres an den Schulen, nahmen, wenn gewünscht, Kontakt zu den Schulabgängern und ihren Eltern auf und unterstützen diese, heißt es von Seiten der Arbeitsagentur. Sie vermitteln offene Ausbildungsstellen, aber auch Überbrückungsangebote, wenn sich Jugendliche noch nicht reif für eine Ausbildung fühlen und auch keine weitere Schule mehr besuchen werden.

Nachvermittlungsaktion im Oktober

„Im Oktober wird es zusammen mit den Kammern eine Nachvermittlungsaktion geben, um jedem dann noch mit Ausbildung unversorgten Jugendlichen Ausbildungsangebote machen zu können“, informiert Ambronn. Um die Lehrstellensuche zu vereinfachen, bietet die Agentur für Arbeit außerdem eine entsprechende App an.



Die aktuelle Lage auf dem Füssener Ausbildungsmarkt schaut dennoch um einiges besser aus als noch vor einem Jahr. Damals, im August 2021, suchten doppelt so viele Jugendliche (26 Stück) noch nach einer Lehrstelle. Auf der anderen Seite waren mit 139 freien Ausbildungsplätzen deutlich mehr Lehrstellen unbesetzt als in diesem Jahr.



Arbeitskräfte fehlen

Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass mittlerweile fast jede Branche händeringend nach Arbeitskräften sucht. „In der stark vom Tourismus geprägten Region Füssen ist natürlich der Hotel-/Gastronomiebereich besonders stark betroffen“, sagt Ambronn.

Zum Stichtag im August verzeichnete die Geschäftsstelle Füssen die meisten offenen Stellen im Gastgewerbe (79 offene Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (69 Stellen), in sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inklusive Zeitarbeit (51 Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (45 Stellen) und im Handel (30 Stellen).

Doch wo sind die ganzen Arbeitskräfte hin? Da vor allem die Hotellerie und das Gastgewerbe unter der Corona-Pandemie gelitten haben, orientierten sich diese Arbeitnehmer in Branchen um, die aus ihrer Sicht mehr Sicherheit bieten – dazu gehören Handel, Logistik und kundenorientierte Berufe, informiert die Agentur für Arbeit. Gastronomiemitarbeiter seien zudem in anderen Branchen aufgrund ihrer Belastbarkeit, Flexibilität und Kundenorientierung beliebt und finden bei dem derzeitigen allgemeinen Personalmangel auch branchenfremd schnell einen Arbeitsplatz – und kehren dann nicht unbedingt in ihre alte Branche zurück, so Ambronn.