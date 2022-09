Viele Schaulustige kommen zum Viehscheid in Seeg

Der Sommer auf der Alpe Beichelstein ist gut verlaufen. Wirt Berti Hipp hatte weder Verletzungen noch Unfälle bei seinen Schumpen zu beklagen. Deshalb konnte er auch prächtig geschmückte Kranzrinder ins Tal führen. © Schwenckner

Seeg – Nach zwei Jahren Zwangspause hat der Viehscheid Seeg am Samstag sein Comeback gefeiert: Und das mit neuem Konzept. Unter dem Motto „traditionell, gemütlich, gesellig, persönlich“ versorgte der Schützenverein „St. Ulrich“ Seeg an Hütten, die am Festplatz verteilt waren, Einheimische und Gäste mit verschiedenen Schmankerln.

Die Glocken hallten von den umliegenden Hügeln wider, als die gut 100 Schumpen am vergangenen Samstag bei regnerischem Wetter von der Alpe Beichelstein hinabgetrieben wurden. Der Viehscheid in Seeg unterscheidet sich von Viehscheiden in anderen Orten insbesondere dadurch, dass es zwingend notwendig ist, einen genauen Zeitplan einzuhalten. Denn auf ihrem Weg müssen die Jungrinder zwei Bahnübergänge, einer davon unbeschrankt, überwinden. Daher muss der Almabtrieb dem Zugfahrplan angepasst werden.

Bevor die Schumpen durch das Honigdorf Seeg zogen, trieben die Hirten sie auf einer provisorischen Weide vor dem unbeschrankten Bahnübergang zusammen. Bei dieser Rast gab es erst einmal ein kühles Bier für alle Helfer. Von hier aus trieben die Hirten die Jungrinder dann durch das ganze Dorf vorbei an Dorfanger, Heimatmuseum, Erlebnisimkerei und Rathaus zum Festplatz an der Hitzlerieder Straße. Berti Hipp, Wirt der Alpe Beichelstein, führte seine Kranzrinder dorthin. Der Alpsommer sei gut verlaufen, erklärte er. Neben bestem Sommerwetter musste der Hirte weder Verletzungen noch Unfälle beim Vieh beklagen.

Viele Schaulustige finden sich ein

Trotz des Wetters warteten viele Schaulustige am Festplatz auf das Eintreffen der Rinder. Waren doch alle froh, nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein solches Spektakel in Seeg miterleben zu können. Gegen 13 Uhr kamen die Schumpen dann am Festplatz an, wo sie, wie in jedem Jahr an ihre Besitzer verteilt wurden. Auf dem Festplatz erwarteten die Gäste Hütten mit verschiedenen Schmankerln, wie dem Viehscheid-Burger, und diverse hausgemachte Kuchen und Torten, eine Schellenverlosung und der Stand der Erlebnisimkerei, an dem die Besucher Honig-Spirituosen kosten konnte. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte unter anderem die Seeger Jugendkapelle.

Maja Schwenckner