Vierte Auflage der „Allgäuer Alpen Clean Up Days“ startet am Donnerstag

Freiwillige wollen am Wochenende in den Allgäuer Alpen Müll sammeln. © Patron, Plasticfreepeaks

Allgäu - Von Donnerstag bis Sonntag finden erneut die „Allgäuer Alpen Clean Up Days“ statt. Mit Hilfe hunderter Freiwilliger soll die Region vom Müll befreit werden.

Die Idee der „Allgäuer Alpen CleanUP Days“: Zahlreiche Naturbegeisterte machen sich in Kleingruppen auf den Weg, um gemeinsam Müll in den Wäldern, an Seeufern oder in Gemeinden zu sammeln – eben überall dort, wo Müll hinterlassen wurde. Mehr als 850 Personen haben bei den „CleanUP Days 2021“ mitgemacht und die Allgäuer Alpen in 250 selbstorganisierten Teams von Papier, Verpackungen, Flaschen und sonstigem Müll befreit. Organisiert wird das Event von dem gemeinnützigen Verein PATRON e.V. mit Sitz in Pfronten.

Ab sofort können sich CleanUP Teams anmelden. Unter www.plasticfreepeaks.com/allgaeu sind alle nötigen Informationen zu finden. Auf dieser Seite gelangt man auch zur „CleanUP Map“, auf welcher einzusehen ist, wo Teams bereits unterwegs sind. Außerdem sind dort die Standorte der Abholstationen für die CleanUP Kits und alle Müllsammelstationen zu finden.

Am Ende der Aktion haben die Teams die Möglichkeit, in der „CleanUp Galerie“ Fotos der Müllsammel-Tour hochzuladen und somit automatisch an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Allgäu GmbH Unterstützt

„Wir unterstützen die bewusstseinsbildende Aktion sehr gerne, da sie unsere Gäste und Einheimische für ein respektvolles Verhalten in den Alpen sensibilisiert. Wir beobachten, dass beispielsweise immer mehr Menschen eine Mülltüte auf ihre Wanderung mitnehmen und so zu einem sanften Tourismus in der Region beitragen“, zeigt sich Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, begeistert vom Erfolg der Umweltaktion.

Die Anmeldung und die Koordination der Routen erfolgt über die CleanUP-Karte auf plasticfreepeaks.com/allgaeu-2022. Alle Teilnehmer können hier direkt das Datum und die Route ihrer selbstgewählten Tour festlegen. Das benötigte CleanUP-Kit für alle Interessierten, bestehend aus einer recyclebaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl, kann vor dem Abmarsch kostenfrei an einer der zahlreichen Ausgabestellen abgeholt werden.

Diese wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll finden sich ebenfalls in der CleanUPKarte. Jede Müllsammlerin und jeder Müllsammler hat nach Abschluss der Veranstaltung die Chance auf hochwertige Preise aus dem Gewinnspiel. Verlost werden unter anderem ein Urlaub mit einem Wohnmobil der Marke Carado und ein Trekking Rucksack des Partners VAUDE.

Gemeinde Schwangau macht mit

Auch die Gemeinde Schwangau beteiligt sich nach eigenen Angaben als Partner an der Aktion. Seit dieser Woche können Teilnehmer zu den Öffnungszeiten der Tourist Information Schwangau im Rathaus ihr kostenfreies CleanUP Kit abholen. Nach dem Müllsammeln können die freiwilligen Helfer hinter dem Rathaus Schwangau den gesammelten Müll abgeben.

Finanziert wird das Event mithilfe von Spenden, einer Zuwendung der European Outdoor Conservation Association (EOCA) sowie der Albrecht von Dewitz Stiftung und eines regionalen Sponsorennetzwerkes. Lina Wansel, Vorstandsvorsitzende der Albrecht von Dewitz Stiftung, sagt dazu: “Wir freuen uns, seit der ersten Stunde die CleanUp Days als Förderer unterstützen zu können. Damit möchten auch wir zu einer Sensibilisierung für das Thema Natur und unseren Einfluss als Outdoorsportler*innen darauf beitragen.” Der gesammelte Müll wird im Nachgang an das Event in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Abfallwirtschaft in Kempten zusammengetragen, gewogen und fachgerecht entsorgt.

Informationen und Anmeldung unter plasticfreepeaks.com/allgaeu-2022. Kontakt für Rückfragen: Martina Mayer | Projektmanagement.mal anders Im Auftrag des PATRON e.V. mail: martina@plasticfreepeaks.com fon: +49 162 6518206 web: www.plasticfreepeaks.com