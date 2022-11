Volksschule Vils erhält Gütesiegel

Die Schüler sowie das Lehrerinnen-Team (rechts) freuen sich gleichermaßen über die begehrte Auszeichnung. © ed

Zum zweiten Mal nach 2019 wurde die Volksschule Vils mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet.

Vils – Zum zweiten Mal nach 2019 wurde die Volksschule Vils mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. Das Gütesiegel ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Industriellenvereinigung, der Wissensfabrik-Unternehmen für Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien.



Mit dem Gütesiegel werden verschiedene Maßnahmen und Projekte für innovatives Lernen in den Sparten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen ausgezeichnet. Dies hob Christin Burckhardt von der Industriellenvereinigung besonders hervor, als sie vor 60 Schülern das begehrte Gütesiegel an Schulleiterin Andrea Bailom überreichte: „Die MINT-Disziplinen sind in einer modernen Gesellschaft immer stärker gefragt und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen“, so Burckhardt.



Optimale Bedingungen

Mit dem MINT-Gütesiegel sollen Schulen ausgezeichnet werden, die versuchen, die Rahmenbedingungen wie das Arbeitsumfeld, die Schulleitung oder passende Weiterbildungsangebote so optimal wie möglich zu gestalten und besonders darauf achten, dass Schülerinnen und Schüler gleichermaßen für die MINT-Fächer begeistert werden. Denn bereits im Kindesalter würde der Grundstein für eine entsprechende Begeisterung gelegt. (ed)