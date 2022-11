Volkstrauertag: Gemeinde Schwangau erinnert an die Opfer von Krieg und Gewalt

Von: Matthias Matz

Stilles Gedenken: Der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke und Pfarrer Georg Guggemos gedenken der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. © Alexander Berndt

Im Füssener Land wurde am Volkstrauertag den Opfern von Krieg, Terror und Gewalt gedacht. So auch in der Gemeinde Schwangau.

Schwangau – Pfarrer Georg Guggemos und der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) waren sich im Großen und Ganzen einig, als sie am Volkstrauertag nicht nur „allen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“ gedachten. So drückte der Geistliche von der Pfarreiengemeinschaft am Forggensee unter anderen „allen Gefallenen sowie Vermissten“ früherer Kriege sein Mitgefühl aus, während Rinkes Gedanken „Vertriebene und Flüchtlinge“ mit einschlossen. Zudem erinnerten beide an „alle Opfer von Terroranschlägen“, um die es an diesem Tag zu trauern gelte.



Nachdem Guggemos so am vergangenen Sonntag in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Maria und Florian in Waltenhofen unter anderem darum bat, dass alle Leidtragenden von Krieg und Vertreibung „Gottes Erbarmen“ anvertraut würden, plädierte er in seiner Predigt weiter für den „Einsatz für das Gemeinwohl“.

Schließlich bleibe am Ende des Lebens „nur, was wir in unserem Herzen haben“, machte er deutlich, wofür der Volkstrauertag auch stehe – nämlich „das ewige Leben“ und dafür, „mit Gott ins Reine zu kommen.“ Im Anschluss an die von der Musikkapelle Schwangau musikalisch untermalten, feierlichen Messe in dem Gotteshaus begleitete Pfarrer Guggemos auch die anderen Kirchenbesucher, unter denen sich beispielsweise mehrere Fahnenabordnungen verschiedener Schwangauer Vereine sowie Vertreter der Bundeswehr und Mitglieder des Schwangauer Gemeinderats befanden, vor die Kirche.

Dort warteten weitere Soldatinnen und Soldaten am Ehrenmal, wo sie Bürgermeister Stefan Rinkes Worten lauschten, der sich in seiner Gedenkrede zuerst der Gegenwart zu wandte. Infolgedessen zählte er neben dem Krieg in der Ukraine auch den „Klimawandel, Artensterben, Pandemien, Hunger, Migration“ als Probleme auf, die nicht ohne internationale Zusammenarbeit zu lösen seien.

Im Zuge dessen müsse Deutschland „neue Fähigkeiten entwickeln“, wozu etwa der „klare Wille zur Selbstbehauptung und mehr Widerstandskraft“ gehörten. Und während dazu „eine starke und gut ausgestattete Bundeswehr“ ihren Anteil beitragen könne, komme es beim Schutz der Demokratie, „dieses hohe Gut“, auf jeden einzelnen Menschen an, sagte er.

Dafür und für ihre Freiheit kämpft die Ukraine derzeit in einem Krieg, dessen Opfern und ihren „Angehörigen auf beiden Seiten“ zu gedenken Rinke aufrief.

Anschließend legte der Rathauschef einen Kranz am Ehrenmal der Gemeinde nieder, ebenso wie es Vertreter des Veteranenvereins, des VdK und der Bundeswehr taten.