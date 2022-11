Volkstrauertag in Nesselwang: „Das darf nicht sein!“

Von: Herbert Hoellisch

Kranzniederlegeung am Nesselwanger Kriegerdenkmal. © Herbert Hoellisch

Auch in Nesselwang haben die Menschen am Volkstrauertag der Kriegstoten gedacht. Aber auch andere Themen kamen zur Sprache.

Nesselwang - Begleitet von vier Schüssen der Kanone, die durch Kanonier Wolfgang Gschwend am Volkstrauertag abgefeuert wurden, startete der Zug mit Fahnenabordnungen der Nesselwanger Vereine, den die „Harmoniemusik“ Nesselwang unter der Leitung von Dirigent Helmut Wittmann anführte.

Der Weg führte sie vom Platz vor der Kurapotheke durch die Hauptstraße in die Pfarrkirche Sankt Andreas zum Festgottesdienst. Mit dabei waren auch Mitglieder des Marktgemeinderats sowie eine Abordnung der Patenkompanie aus Füssen unter Führung von Major Christian Hummel.

Pfarrer Werner Haas zelebrierte den Festgottesdienst. Er erinnerte in seiner Ansprache an diejenigen, die während der Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts in und mit dem Glauben verfolgt oder sogar getötet wurden, dass der Tod nicht das Ende ist. „Die Millionen von Toten der beiden Weltkriege haben es nicht verdient, dass man sie vergisst. Deswegen wollen wir uns an sie erinnern“, so der Geistliche. Der Gottesdienst wurde von der Harmoniemusik Nesselwang musikalisch umrahmt.

Nach dem Gottesdienst ging es zum Kriegerdenkmal auf der Ostseite der Kirche. Vor der Kranzniederlegung durch Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) und Major Christan Hummel hinterfragte der Rathauschef den Sinn des Volkstrauertages. „Vor allem meine Generation, die nicht einmal den Mauerfall bewusst erlebt hat und keine Kriege mehr zu kennen schien“, so Joas. „Die Frage, ob wir ihn noch brauchen, muss man gar nicht mehr stellen. Der Krieg ist kein ferner Teil unserer Vergangenheit mehr, sondern leider ganz nah“.

Angesichts der Konflikte in Europa, der Übergriffe auf andere Länder und der atomaren Drohungen gebe es viele unnötige und unschuldige und vor allem sinnlose Opfer zu beklagen. Viele sind auf der Flucht und finden bei uns Hilfsbereitschaft und Solidarität. „Ich möchte mich bei allen Gastgebern, dem Helferkreis und allen ehrenamtlichen Unterstützern ganz herzlich bedanken“, so der Rathauschef. „Diese Menschlichkeit ist für die Geflüchteten von unschätzbarem Wert“.

Doch nicht nur die Flüchtlinge und Opfer der Kriege benötigen Hilfe und Unterstützung, sondern auch die Familien und die Gemeinschaft. Aber angesichts der vielen Hilfe im Markt und der vielen Menschen, die sich engagieren, ist dem jungen Bürgermeister nicht bange.

Er kritisierte die Anfeindungen und zum Teil sogar physische Gewalt gegenüber Polizisten, Rettungskräften und anderen ehrenamtlich tätigen. „Mich persönlich ärgert es wahnsinnig, wenn diese Menschen angefeindet, behindert oder sogar bedroht werden. Das darf einfach nicht sein.“

Der Volkstrauertag ist ein Tag der Erinnerung und des Gedenkens an die Toten, aber auch ein Tag der Mahnung, dass jeder etwas für den Frieden, die Freiheit und die Menschlichkeit tun muss, so Joas zum Ende seiner Ausführungen.

Die Kranzniederlegung wurde von der Harmoniemusik Nesselwang, dem Kirchenchor und dem Männerchor musikalisch umrahmt.

Danach zog die Krieger- und Soldatenkameradschaft getreu ihrer 164-jährigen Tradition zum Jahrtag in den Bärensaal. Hier dankte Christian Mühlegg-Greis allen Teilnehmern für die würdige Gestaltung des Volkstrauertages.