Volle Punktzahl für Reuttener HWL-Schüler

Sichtbare Erleichterung: Das Team stellt sich zusammen mit Direktor Werner Hohenrainer (links) und den Lehrerinnen Notburga Niederegger (3. v. r.) und Manuela Baldauf (6. v. r.) zum Gruppenbild. © ed

Mit einem „Herzlich Willkommen“ durch Schulleiter Werner Hohenrainer begann eines der elf Prüfungsessen, die Vorprüfung des IV. Jahrgangs der höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe.

Reutte – Zunächst servierten Anna Lena Guem, Lea Maria Hundertpfund und Julia Friedl im Dirndl-Outfit einen bunten Aperitif als Einstieg zur fachpraktische Prüfung in in den Bereichen Küchenführung und Service. Direktor Hohenrainer schilderte, unterstützt von einer PowerPoint Präsentation, die vielfältige Ausbildung in der HLW, die nach fünf Jahren mit einer Diplomprüfung endet.



„Nach erfolgreicher Absolvierung dieser Schule ist der Berufseinstieg schulisch gut vorbereitet und die Absolventinnen und Absolventen haben alle Chancen der Welt auf einem weit gefächerten Berufsfeld“, so Schulleiter Hohenrainer. Im Untergeschoss warteten unterdessen drei festlich gedeckte Tische auf die Gäste. Hier offerierten die drei Service-Damen in verschiedenen Sprachen den Wein, den sie an den jeweiligen Tischen servierten.

Derweil herrschte in der Küche Hochbetrieb, wo Anna Sprenger, Eileen Tabelander und Felice Van Walderveen als verantwortliche Prüflinge zusammen mit einem Team drei anspruchsvolle Essen mit Vorspeise, Suppe, Hauptspeise und Dessert vorbereiteten. Menü 1 bestand aus Parmesansuppe mit Prosciuttochips, Tagliatelle an Avocado-Tomaten-Creme, als Hauptspeise Lachs mit Kräuter-Senf-Kruste mit Curryrahmsauce und Reis und als Abschluss eine Dessertvariation vom Apfel.

Menü 2 begann mit einem Belugalinsensalat im Strudelteigkörbchen und karamellisiertem Schafkäse, Fenchelschaumsuppe, Gebratenen Kartoffeltaschen mit Käse-Lauch-Füllung und einem Joghurt-Kresse-Dip als Hauptspeise. Das leckere Dessert war Sacherparfait mit frischen Früchten.



Bei Menü 3 wurden zunächst Brandteigkrapferln mit Kräutertopfen serviert, gefolgt von einer Sellerieschaumsuppe. Als Hauptspeise wurden gedünstete Putenröllchen mit Schinken-Käsefülle mit eine cremig gerührten Polenta und einem bunten Gemüse kredenzt. Den Abschluss machte ein Schokoladesoufflé auf marinierten Erdbeeren mit einem Erdbeer- Minz-Sorbet.



Das einhellige Urteil aller verköstigten Gäste lautete anschließend: „Von uns bekommen Service und Küche die volle Punktzahl, denn wir haben uns nicht nur wohlgefühlt, sondern auch erstklassig kulinarisch versorgt und zuvorkommend bedient.“ (ed)