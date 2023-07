Realschule Füssen: Grundstein fürs Leben

Von: Chris Friedrich

Abschlussfeier: Händeschütteln mit Schulleiter Andreas Erl und schon gab es das Zeugnis. © Chris Friedrich

Die Absolventen der Realschule bekommen Beifall für ihre schulischen Leistungen. Mit der Mittleren Reife haben sie nun eine gute Grundlage für ihre Berufswahl.

Füssen – Da kamen die Besucher der von Schulleiter Andeas Erl eröffneten Feier zum Abschluss der Mittleren Reife aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und spendeten in der voll besetzten Turnhalle spontanen Beifall: „Wir haben 49 weibliche und 40 männliche Absolventen. Davon haben 20 einen Schnitt, der unter 2,0 liegt“, gab Erl bekannt. Ein Prüfungsergebnis mit 1,09 wird nicht nur Emma Viktoria Unsinn bescheinigt, sondern auch Lili Konrad.

Bei beiden Absolventinnen der Füssener Johann-Jakob-Herkomer-Realschule steht nur eine einzige Zwei unter lauter Einsern im Zeugnis. Viktoria Unsinn, die aus Nesselwnag kommt, will Erzieherin werden und verrät, wo die Jugendlichen ihren Abschlussball feiern: im Schlossbräuhaus in Schwangau.

Applaus verdient hatten sich auch jene Schüler, die ihr letztes Schuljahr als, wie es seitens der Lehrerschaft hieß – „gefährdet oder „stark gefährdet“ antreten mussten und sich logischerweise ganz besonders anstrengen mussten, um das Abschlussziel tatsächlich zu erreichen.



Launige Abschiedsrede

Schulsprecher Leon-Pascal Grün, der gemeinsam mit Amelie Lochbihler und Lina-Marie Löckher zu launigen Abschiedsworten ans Pult getreten war, machte deutlich: es könne durchaus passieren, dass die Schulzeit etwas länger dauert als vorgesehen. Er habe eine Extrarunde gedreht und danach „Vollgas gegeben“.

Mit Blick auf die Zeugnisergebnisse haben die Absolventinnen deutlich die Nase vorn. Und, wie vom Füssener Schulleiter gelobt wurde und danach auf dem Podium sichtbar zwar: ausschließlich Schülerinnen bildeten die Gruppe, die für soziales Engagement nach dem Unterricht ausgezeichnet wurde.



Der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter, der über seinen Weg von der Realschule in den handwerklichen Elektrikerberuf und seine Weiterbildung zum Wirtschaftsingenieur berichtet hatte, unterstrich als Ehrengast wie Michael Wiesand aus dem Elternbeirat: der Abschluss Mittlere Reife sei ein Meilenstein. Auf einer solchen „allerbesten Grundlage“ könnten die Jugendlichen ihren persönlichen Interessen und Neigungen bei der Wahl eines Berufes folgen. Bedingt durch die Pandemie-Jahre habe der Schulalltag vor gewaltigen Herausforderungen gestanden.



Lehrer und Schüler erinnerten in für die teilnehmenden Eltern interessanten und unterhaltsamen Statements daran, dass die Probleme letztlich gelöst werden konnten. Der betroffene Jahrgang profitierte davon, dass Berufsberater Wolfgang Gabler einmal mehr als Schnittstelle zwischen Schule und Arbeitswelt gedient hatte. Im Gespräch mit dem Kreisboten wies Gabler auf die Großveranstaltung „Berufliche Bildung – Zukunft für alle“ hin. Weil die Füssener Berufsorientierungsmesse wegen der Bauarbeiten an der Mittelschule, wo sie normalerweise alljährlich stattfindet, ausfallen muss, wird am Mittwoch, 25. Oktober, ins Festspielhaus Neuschwanstein eingeladen.



Nicht zuletzt sei erwähnt: Für das gute Klima an der Füssener Realschule spricht, dass die Lehrer von den Schülern aus den vier Abschlussklassen 2023 dankbar beschenkt wurden.