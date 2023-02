Vortrag in Füssen: Es steht nicht gut um die Bundeswehr

Von: Alexander Berndt

Nimmt kein Blatt vor den Mund: Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, redet in Füssen offen über die teils prekäre Lage, in der sich die Bundeswehr nach einem jahrelangen Sparkurs befindet. © Alexander Berndt

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, sprach im „Haus der Gebirgsjäger“ in Füssen über die aktuelle Lage der deutschen Streitkräfte.

Füssen – Der Besuch von André Wüstner im „Haus der Gebirgsjäger“ hätte wohl zu kaum einem aktuelleren Anlass stattfinden können als jetzt. Und so machten neben Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) unter anderem auch zahlreiche Soldaten des in der Allgäukaserne stationierten Versorgungsbataillons 8 sowie des Gebirgsaufklärungsbataillons 230 beim Besuch des Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes ihre Aufwartung.

Eingeladen hatte der Bezirksvorsitzende des Verbandes für Bairisch Schwaben, Franz Jung. Wüstner sprach im Soldatenheim rund eineinhalb Stunden lang über die derzeitige Situation, die nicht nur die Streitkräfte betreffe.

Geradezu „überwältigt“ von der großen „Zahl der Teilnehmer“, die den Ausführungen Wüstners gespannt lauschten, zeigte sich dabei der Standortälteste, Oberstleutnant Alfred Hugger. Bezirksvorsitzender Jung lobte den weit gereisten Gast indes dafür, dass er den Standort Füssen „bereits zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren“ besuchte. Bürgermeister Eichstetter betonte, dass man die Bundeswehrsoldaten „sehr gerne hier bei uns“ habe.



Wüstner selbst ließ in der Folge teilweise nachdenklichere Töne anklingen. So konstatierte er, dass bei der Bundeswehr „einiges im Argen“ liege und die „Lage nach wie vor prekär“ sei. Das hat nach den Worten des Bundeswehr-Verbandsvorsitzenden vor allem darin seine Ursachen, dass die ursprünglichen Fähigkeiten der Landes- und Bündnisverteidigung der Streitkräfte dahingehend reduziert worden seien, „nur noch kleinste Ertüchtigungseinheiten“ bilden zu können.

Im Zuge der früheren Einschätzung vonseiten der Politik, wonach die Bundesrepublik „von Freunden umzingelt“ gewesen sei, habe sich die Bundeswehr so mittlerweile zur einer „Art Kontingentbestellungsarmee“ hin entwickelt, bei der es „für die Landes- und Bündnisverteidigung nicht“ reiche.

Dabei passe insbesondere „für das neue Szenario nicht, was wir derzeit haben“, so Wüstner mit Blick auf den seit einem Jahr tobenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Schließlich fehle der Bundeswehr „in puncto Landes- und Bündnisverteidigung vieles“, obwohl sein Verband dies frühzeitig erkannt und in Richtung der Politik angemahnt habe. Von dort aus sei allerdings im Tenor gesagt worden: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf.“



Droht ein langer Krieg?

Verbandsvorsitzender Wüstner riet dazu, im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Krieges in der Ukraine vom „worst case“ auszugehen. Demnach werde man das von Russland angegriffene Land „noch länger unterstützen“ müssen. Unter die Rubrik „worst case“ falle dabei auch die Annahme, dass das System Putin bleibt und es weiter zu Provokationen komme, weshalb künftig wieder Abschreckung gefragt sei.



Während der Bundeswehrverbandsvorsitzende in diesem Zusammenhang auch das von der Bundesregierung ins Spiel gebrachte Sondervermögen von 100 Milliarden erwähnte, kritisierte er dieses als „zu niedrig gegriffen“. Es seien schließlich „große Herausforderungen“, vor denen man stehe. Nach Wüstners Einschätzung sollte die Bundeswehr bis 2031 eine Truppenstärke von 203.000 Mann erreichen, „Wenn das nicht gelingt, müssen wir über die Einführung einer Dienstpflicht reden.“



Schließlich bekannte Wüstner, dass man sich „als Verband in einer echt schwierigen Zeit“ bewege. Trotzdem resümierte er: „Ich erkenne aber zum ersten Mal, dass wir gegen den freien Fall gegensteuern.“