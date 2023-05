Historische Premiere bei den Kaiserjägern

Premiere bei den Tiroler Kaiserjägern: Mit Selina Posch (4. v.l.) gehört erstmals eine Frau dem Vorstand des Reuttener Traditionsverbandes an. © Kaiserjäger

Erstmals in der langen Geschichte des Traditionsverbandes zieht mit Selina Posch eine Frau in den Vorstand der Bezirksgruppe Reutte der Tiroler Kaiserjäger ein.

Reutte – Erstmals in der langen Geschichte des Traditionsverbandes zieht eine Frau in den Vorstand der Bezirksgruppe Reutte der Tiroler Kaiserjäger ein: In der Jahreshauptversammlung bestimmten die Anwesenden jetzt Selina Posch im Rahmen der Vorstandswahlen zur Kassierin.

Zum erst5en Mal seit Beginn der Corona-Krise trafen sich die Kaiserjäger jetzt wieder zu einer Jahreshauptversammlung. Ein Tagesordnungspunkt: die Neuwahlen des Vorstandes. Dabei bestätigte die Versammlung Obmann Hauptmann Eduard Posch in seinem Amt. Zu seinem Stellvertreter wählten die Anwesenden Erich Printschler, Schriftführer bleibt Franz Ruprecht und neue Kassierin ist Selina Posch. Fähnrich bleibt Hubert Poberschnigg, für die Chronik ist Heidi Leuprecht-Posch zuständig, Zeugwartin bleibt Edit Posch und das Amt der Kassaprüfer haben weiterhin Erich Köck und Heinz Fröhlich inne.



Zuvor hatte Obmann Posch in seinem Bericht auf die Aktivitäten der Kaiserjäher zurück geblickt. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise ist das Vereinsleben der Bezirksgruppe demnach nicht gänzlich zum Erliegen gekommen. Allein im vergangenen Jahr rückten die Kaiserjäger 23 Mal aus, wie Posch berichtete. Vor allem bei kirchlichen und festlichen Anlässen seien die Tiroler Kaiserjäger der Bezirksgruppe Reutte-Außerfern mittlerweile zu einem festen Bestandteil geworden, machte Posch deutlich.



Der Obmann bedankte sich bei der Mannschaft für ihren Idealismus, dankte aber auch den Gemeinden, Gönnern und Förderern für die finanziellen Zuwendungen.



Starke Mannschaft

Die Mannschaft besteht derzeit aus 13 Mann und an die 60 unterstützende Mitglieder



In ihren Ansprachen überbrachten die zur Versammlung gekommenen Gemeindevertreter aus Breitenwang und Reutte die Grüße ihrer Gemeinden und bekundeten dabei ihre Wertschätzung und Anerkennung der Tiroler Kaiserjäger, die maßgeblich zum Kulturerhalt eines 200-jährigen Traditionsverband beitragen würden. Auch die Schützenkompanie Reutte überbrachte ihre Grüße und betonte dabei die gute Beziehung und Zusammenarbeit bekräftigt.



Seitens der Bundesleitung der Tiroler Kaiserjäger hielt Major Romed Giner eine Ansprache für den Kaiserjägerbund. Auch er bedankte sich bei der Mannschaft für ihre Ausrückungen und die stete Bereitschaft der Außerferner Kaiserjäger, wenn Not am Mann sei.