Umbau erst 2023

Zu hohe Kosten: Rat stimmt reduziertem Ausbau am Prinzregentenkreisel zu

Von: Katharina Knoll

Aus Kostengründen soll die Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie der Prinzregentenkreisverkehr nun doch nicht umfangreich umgebaut werden. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, soll nur der Innendurchmesser des Prinzregentenkreisverkehrs um zwei Meter verkleinert werden, so dass der Verkehr besser fließen kann. Außerdem soll das Geländer am Kreisel sowie die provisorische Ampel an der Luitpoldstraße fest installiert werden. © Archiv

Füssen – Weil die Baupreise regelrecht explodiert sind, muss die Stadt Füssen ihre Ausbaupläne der Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie des Prinzregentenkreisverkehrs (Bebauungsplan W43) deutlich abspecken und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Das bedeutet: Zurück zu den Wurzeln. Denn die Ausbauvariante, die der Stadtrat jetzt beschlossen hat, lagen bereits vor zwölf Jahren auf dem Tisch.

Als die Planungen für den Ausbau der Straßen begannen, ging die Füssener Stadtverwaltung von ca. 2,2 Millionen Euro an Baukosten aus. Doch das ist längst überholt. Die Corona-Pandemie und explodierende Energiekosten auch durch den Ukraine-Krieg trieben die Baukosten in die Höhe. Nachdem die ersten Angebote eingegangen sind, veranschlagten die Experten nun rund vier Millionen Euro für den Umbau – fast doppelt so viel wie anfangs prognostiziert. Zusammen mit den Planungskosten macht das in der Summe rund 4,5 Millionen Euro.

„Das können wir so nicht umsetzen“, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mit Blick auf die prekäre finanzielle Lage der Stadt. Deshalb müsse sich die Stadt auf das besinnen, was Verwaltung und Stadträte bereits 2010 ausgearbeitet hatten: Den Innendurchmesser des Prinzregentenkreisels um zwei Meter verkleinern, damit der Verkehr besser durchfließen kann, die provisorische Ampel in der Luitpoldstraße fest installieren und ein dauerhaftes Geländer am Kreisverkehr anbringen.

Laut Stadtverwaltung werde das knapp 300.000 Euro kosten, was die Stadt wahrscheinlich komplett selbst übernehmen muss. Denn für den abgespeckten Umbau sind wenig bis gar keine Fördermittel zu erwarten, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.



Umbau erst 2023

Weil die Arbeiten für den Kreisverkehr aber neu geplant und ausgeschrieben werden müssen, können sie heuer nicht mehr starten. Die Verwaltung geht von einer Realisierung im kommenden Jahr aus. 2024 soll dann auch die neue Ampel aufgestellt werden. Ob die Stadt hier mit einer Förderung rechnen kann, muss die Stadtverwaltung noch mit der Regierung von Schwaben abklären.

Noch mehr Geld, genauer ca. 80.000 Euro, könnte sich die Stadt sparen, wenn sie komplett auf den Umbau des Kreisverkehrs verzichtet, wandte Ilona Deckwerth (SPD) ein. Von Anfang an hatte ihre Fraktion den Ausbau der Straßen abgelehnt, weil er ihrer Ansicht nach ein Schritt in die falsche Richtung sei, nämlich hin zu einer autogerechten Stadt.



Nach zwölf Jahren an den Ausgangspunkt zurückzukehren, das ist eigentlich ein Skandal.“

Doch mit diesem Einwand stand sei allein da. „Der Kreisel ist mit einem 14 Meter Bus nicht befahrbar“, meinte Andreas Eggensberger (CSU). Dieser streife aktuell das Gitter am Kreisverkehr, weshalb es regelmäßig kaputt gehe, fügte Eichstetter hinzu. Der Ausbau stelle deshalb eine „massive Verbesserung“ da.



Über die gesamte Entwicklung des Projekts ärgerte sich dagegen Jürgen Doser (FWF). „Nach zwölf Jahren an den Ausgangspunkt zurückzukehren, das ist eigentlich ein Skandal.“ Als er damals zusammen mit anderen Stadträten diesen Vorschlag gemacht hatte, hieß es, dass dafür erst der Bebauungsplan geändert und Fördermöglichkeiten geprüft werden müssten. „Wir haben Tage und Wochen damit verbracht und jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt“, monierte er. „Das ist Zeit, in der wir uns mit anderen Dingen hätten beschäftigen können. Da werden wir falsch beraten“, monierte er.



Seine Stadtratskollegen und er befürworteten schließlich mit Ausnahme von Deckwerth die abgespeckte Ausbau-Variante. Die Pläne sollen nun entsprechend geändert und dann dem Stadtrat erneut vorgelegt werden.