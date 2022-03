Wahl-Überraschungen im Tannheimer Tal: Einige Gemeinden bekommen einen neuen Bürgermeister

Von: Hans-Georg Gröner

Das Sagen im Tannheimer Rathaus hat künftig der bisherige „Vize“ Harald Kleiner. Er setzte sich gegen Herausforderer Deniz Ruepp durch. © Gröner

Tannheim – Knapp 2400 Wahlberechtigte waren am Sonntag zur Wahl von fünf Bürgermeistern und den Gemeinderäten in den Gemeinden des Tannheimer Tals aufgerufen.

Bei herrlichem Sonnenschein gaben rund 1750 Wähler ihre Stimmen ab. Einfach hatten es dabei die Gräner, die nur den bisherigen Amtsinhaber Martin Schädle zur Auswahl hatten. Es hatte sich kein Gegenkandidat gefunden. Schädle wurde bei einer Wahlbeteiligung von immerhin 57 Prozent mit 228 Stimmen (100 Prozent) im Amt bestätigt.

In Zöblen, der kleinsten Gemeinde des Tals, traten der bisherige Rathauschef Werner Gehring und sein Herausforderer Alexander Burkert gegeneinander an. 58 Prozent der Zöblener votierten für den Amtsinhaber, womit Gehring Rathauschef bleibt



Wechsel in Schattwald

Einen Wechsel gab es hingegen in Schattwald. Hier setzte sich Herausforderer Wolfgang Ramp, bisher unter anderem als Standesbeamter in Tannheim tätig und damit mit Verwaltungsaufgaben vertraut, gegen die bisherige Bürgermeisterin Waltraud Zobl-Wiedemann durch. Auf Ramp entfielen dabei 55 Prozent der abgegebenen Stimmen.



In Nesselwängle war klar, dass es einen neuen Bürgermeister geben wird. Der bisherige Chef des Rathauses mit seiner Liste „Wirtschaft und Fortschritt“ trat nicht mehr an und überließ das Feld zwei neuen Kandidaten: Ernst Schuster und Hubert Mark. Zur Wahl der Gemeinderäte hatten sich sogar drei Listen beworben. Mark konnte hier den deutlichsten Sieg des gesamten Tals einfahren und zieht mit 83 Prozent der abgegeben Stimmen ins Rathaus ein.



In Tannheim selbst, die mit 923 Wahlberechtigten größten Gemeinde im Tal, stand der Wechsel des Bürgermeisters ebenfalls bereits vor der Wahl fest. Der bisherige Amtsinhaber Markus Eberle, vor sechs Jahren noch einziger Bewerber, kandidierte nicht mehr und machte so den Weg für einen Nachfolger frei. Nach 24 Jahren Amtszeit, in der er Tannheim erfolgreich geführt hat, zieht er sich zurück und stand auch auf keiner Liste mehr als Unterstützer oder Gemeinderat zur Verfügung.



Kleiner setzt sich durch

Zur Wahl zum neuen Tannheimer Gemeindeoberhaupt hatte sich der bisherige „Vize“, der Biolandwirt Harald Kleiner (Liste aktives Tannheim) gestellt, und war lange Zeit der einzige Bewerber. Erst wenige Wochen vor der Abstimmung meldete der 23 Jahre alte Psychologiestudent Deniz Ruepp mit seiner Liste „Hond in Hond – Mitnond“ Ansprüche auf den Rathaussessel an.

Sowohl Kleiner als auch Ruepp hatten sich unter anderem „Brauchtum und Tradition und ein offenes Ohr“ für die Belange, Wünsche und Ideen der Tannheimer Bevölkerung auf die Fahne geschrieben, gleichzeitig aber auch mit dem Slogan „Zeit für Veränderung“ (Ruepp) und „zukunftsorientiert“ (Kleiner) für sich und die Kandidaten ihrer Liste geworben.



Knappes Ergebnis

Ein deutlicher Unterschied war jedoch vor allem in den beiden Listen auszumachen: Während bei Kleiner eine klare Überzahl an männlichen Kandidaten (21 gegenüber fünf Frauen) festzustellen war, hatte Ruepp die Parität gewahrt und es tatsächlich geschafft, zu den 13 Männern auch 13 Frauen auf seine Liste zu bringen. Die Wähler honorierten dies jedoch nicht: Mit 53 Prozent der abgegebenen Stimmen verbuchte Kleiner eine knappe Mehrheit für sich. Gegenkandidat Ruepp fehlten letztlich 40 Stimmen zum Wahlsieg.

Was schließlich den Ausgang der Wahl entschieden hat, ist Spekulation. War es der an die Wahlberechtigten persönlich adressierte Brief in der Woche vor der Wahl von Kleiner oder die bereits vorhandene Erfahrung mit Verwaltungsaufgaben?



Die Neuen haben nun die Geschicke des Tals für die nächsten sechs Jahre in der Hand und müssen sich den Herausforderungen stellen und versuchen, ihre gegebenen Wahlversprechen einzuhalten.