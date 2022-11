Waldweihnacht: Buching und Trauchgau feiern gemeinsam

Von: Michael Straub

Romantisch präsentierte sich am Wochenende die erste gemeinsame Waldweihnacht der Ortschaften Buching und Trauchgau. © Michael Straub

Erstmals fand am vergangenen Wochenende ein gemeinsamer Weihnachtsmarkt der beiden Orte Buching und Trauchgau statt.

Halblech - Die erste gemeinsame Halblecher Waldweihnacht am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. Ursprünglich war die Veranstaltung bereits für das vergangene Jahr geplant, musste aber wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

An zwei Tagen konnten die zahlreichen Besucher am Wochenende die liebevoll geschmückten Verkaufsstände besuchen. Hier konnte jeder etwas für sich finden, handgefertigtes aus Holz, Wolle, Filz oder Papier. Auch die leiblichen Genüsse kamen nicht zu kurz. Es gab Herzhaftes und Süßes zu essen und zu trinken.

Musikalisch war einiges bei der Waldweihnacht geboten. © Michael Straub

Am Samstagabend tauchten die vielen Lichter den Markt in eine zauberhafte Stimmung. Die beiden Stelzenläufer, ganz in weiß gekleidet, schienen über den Markt zu schweben. Einheimische Musikgruppen spielten vorweihnachtliche Musik und stimmten die Gäste auf die kommenden Festtage ein.

Am Sonntag gab es eine lebende Krippe mit Ochs und Esel. Am Nachmittag war für die Kinder der Besuch des Nikolaus der in einer Pferdekutsche vorfuhr und für jedes Kind ein kleines Geschenk hatte, das Schönste des ganzen Weihnachtsmarktes.