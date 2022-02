Wasserwirtschaftsamt Kempten stellt Hochwasserschutzkonzept für Nesselwang vor

Von: Herbert Hoellisch

Teilen

Die Alpspitzhalle Nesselwang und die Schule gehören im Fall eines hundertjährigen Hochwassers zum gefährdeten Bereich. © Hoellisch

Nesselwang – Um Nesselwang vor Hochwasser zu schützen, hat das Wasserwirtschaftsamt Kempten ein Hochwasserschutzkonzept für die Kommune erstellt.

Das präsentierte nun Martin Mohr, Sachgebietsleiter vom WWA Kempten, zuständig für den Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren, in der Gemeinderatssitzung. Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, dass vor allem der Bereich um den Kurpark und die Alpspitzhalle von Hochwasser bedroht sind. Die Bauarbeiten sollen 2024 starten. Kosten wird das Ganze rund 4,5 Millionen Euro.

Der Mühlbach, der durch den Ort fließt, und der Scheiblesmoosbach, der östlich vom Bahnhof in den Mühlbach mündet, bergen laut einem Gutachten eines Ingenieurbüros für die Ostallgäuer Gemeinde das größte Risiko bei einem hundertjährigen Hochwasser. Beide Bäche zählen zur Gewässerkategorie III. Eigentlich fallen sie damit unter die Zuständigkeit des Marktes Nesselwang. Durch den Zusatz „Wildbach”, der den Geschiebetransport (zwischen fünf bis 40 Prozent) aus Geröll und Schwemmholz berücksichtigt, fällt die Zuständigkeit wieder an das WWA zurück, allerdings nur für den ausgebauten Bereich.

„Wir haben in den letzten Jahren viel investiert“, sagte Mohr in der Sitzung. „Vor allem am Berg in Geschiebesperren, wie oberhalb des Schützenheims“. Zum Teil kann das WWA auf Aufzeichnungen, die bis 1840 zurückgehen, zugreifen, um Wildbachgefährdungsbereiche zu erkennen. Zudem rechnet die Behörde bereits seit etwa 2006 einen Klimaänderungsfaktor von 15 Prozent ein, um dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Damit beeinflusst das Hochwasserrisiko auch die Bauleitplanungen und Bauvorhaben der betroffenen Kommunen.



Bereich um die Alpspitzhalle und die Schule sind betroffen

In Nesselwang betrifft dies vor allem den Bereich um die Alpspitzhalle und die Schule, die bei einem hundertjährigen Hochwasser überflutet werden. In einer Ortsansicht von 1818 wurde dieser Bereich noch mit dem Flurnamen „Königliche Weiherwiesen” bezeichnet und war unbebaut. Den Gefährdungsbereich ermittelte das WWA in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro. Mit einer digitalen Überblendung machte Mohr das Ausmaß eines möglichen hundertjährigen Hochwassers deutlich. „Der Mühlbach ist deutlich leistungsfähiger als wir bisher angenommen haben“, erläuterte der Sachgebietsleiter. „Der Scheiblesmoos-Bach macht mehr Probleme, hier vor allem im Bereich der Zimmerei Möst“.



Deshalb soll im östlichen Bereich des Scheiblesmoos ein Hochwasserrückhaltebecken entstehen. Das Scheiblesmoos selbst „ist der Traum eines jeden Wasserbauingenieurs“, erklärte Mohr. Es stellt eine große naturbelassene Retentionsfläche dar, die sehr große Mengen Wasser aufnehmen kann. „Die geplanten Maßnahmen gliedern sich in drei Bereiche auf: Aufweitung des Bachbetts, der Bau von Deichen und oder Mauern – hier vor allem im Bereich der Zimmerei Möst – und der Rückhaltung mit einem gedrosselten Abfluss“, erklärte der Sachgebietsleiter.



Hohes Schadenspotential

Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf geschätzten 4,5 Millionen Euro. „Das Schadenspotential bei dem angesprochenen hundertjährigen Hochwasser liegt mit 23,9 Millionen Euro deutlich höher.“

Kompliziert werden die Bauarbeiten im Bereich des Kurparks. Das Bachbettniveau liegt vor allem im oberen Bereich deutlich über dem Straßenniveau bei der Alpspitzhalle. Derzeit ist es ein sogenanntes Schussgerinne mit einem Trapezprofil mit einer glatten Bachsohle und seitlichem Aufbau. Hier soll der Bach aufgeweitet und erlebnisreich gestaltet werden.



Die weiteren Planungen betreffen den Bereich des Alpspitz-Bade-Centers und das anschließende Areal des Sportgeländes, den Bereich des Ortsteils Hammeschmiede bis einige hundert Meter weiter der Mühlbach in die Wertach mündet. „Die Alpspitzhalle mit ihrer Tiefgarage stellt das größte Gefahrenpotential dar“, so Mohr weiter. „Erfahrungsgemäß gibt es bei Tiefgaragen die meisten Todesopfer zu beklagen.“



Eineinhalb Jahre Bauzeit

Die Planungen wurden bereits im vergangenen Mai vergeben. Ende 2022 soll das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden, so dass voraussichtlich 2024 die Arbeiten starten können.



Ratsmitglied Wolfgang Köberle (CSU) fragte nach der Dauer der Bauarbeiten, welche Mohr mit etwa eineinhalb Jahren angab. Enthalten sind hier allerdings auch Baupausen. „Die innerörtlichen Maßnahmen würden wir gern mit unserer Flussmeisterstelle durchführen, das Rückhaltebecken wird durch eine Fachfirma gebaut werden“, so der Sachgebietsleiter. „Wir sind froh, dass wir das jetzt angehen. Vor allem im Bereich des Kurparks und der Alpspitzhalle wird klar, dass hier was getan werden muss. Auch wenn da ziemliche Kosten auf uns zukommen“, sagte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU).