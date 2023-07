Wechsel bei den Rotariern: Bettina Bajsic-Chaussepied löst Ulrich Wagner ab

Von: Matthias Matz

Wechsel: Der scheidende Präsident Ulrich Wagner übergibt symbolisch mit der Amtskette die Clubleitung an seine Nachfolgerin Bettina Bajsic-Chaussepied. © privat

Bettina Bajsic-Chaussepied ist die neue Präsidentin des Rotary-Clubs Pfronten-Nesselwang. Für ihre Amtszeit gilt das Motto: „Gemeinsam bewegen“.

Pfronten – Im Rahmen eines feierlichen Abends im Hotel „Mittelburg“ in Oy-Mittelberg übergab der turnusgemäß scheidende Präsident des Rotaryclubs Pfronten-Nesselwang, Ulrich Wagner, die Amtskette an seine Nachfolgerin Bettina Bajsic-Chaussepied. In allen rotarischen Clubs wechseln die Ämter zum Juli jeden Jahres.

Der Rotary Club Pfronten- Nesselwang wurde am 30. August 2016 gegründet und umfasst derzeit 25 Mitglieder. Der Club ist Teil der weltweiten Vereinigung „Rotary International“ und einer von 1097 Clubs mit rund 56.700 Mitgliedern in Deutschland. In seinem Beitrag für das Gemeinwohl versteht sich der Club als offen und tolerant, aktiv und lebendig sowie wirklich und positiv.

Der Club fördert über sein Hilfswerk mit Mitteln aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Benefizaktionen lokale, regionale und internationale Projekte und Initiativen.



In seiner Abschiedsrede zog Pastpräsident Ulrich Wagner eine kurze Bilanz seiner einjährigen Amtszeit und hob dabei besonders die umfangreiche Ukrainehilfe, die Tafelunterstützung, das Projekte „Lesen lernen – leben lernen“, den Clubausflug nach Frankfurt sowie die zahlreichen Clubmeetings im Oberen Wirt und die vielen auswärtigen Termine beim Geigenbauer, Kunstausstellung, Landschaftspflege, Grillfest hervor.



Er bedankte sich bei allen Aktiven und seinem Vorstand und lobte die Zusammenarbeit und Unterstützung, „Ich habe mich nie allein gefühlt“, so Ulrich Wagner. Gemeinsam und nach besonderem Dank für die unermüdliche Unterstützung seiner Ehefrau Uli erhielten alle Gäste eine Flasche selbst hergestellten Holundersirups.

Unter anhaltendem Applaus, darunter auch eine Vertreterin eines Berliner Rotaryclubs, übergab Ulrich Wagner die symbolische Amtskette an seine Nachfolgerin Bettina Bajsic-Chaussepied. Die so gekürte Präsidentin bedankte sich bei ihrer Einführungsrede für die Unterstützung beim bisherigen Vorstand und lobte für ihre Amtszeit das Motto „Gemeinsam Bewegen“ aus.

Dieser Leitidee folge metaphorisch im doppelten Sinne der Aufruf, weiterhin als Club gemeinsam Hilfsleistungen bewegen zu können. Zum anderen verstehe sich das Motto für jeden individuell, denn eine Bewegung stärke Psyche und Physis gleichermaßen. Der Schwung nach vorne erweitere den Horizont und mache den Kopf frei. Mit Vorfreude auf das anstehende Clubjahr überreichte die neue Präsidentin eine kleine kulinarische Stärkung an die Anwesenden.