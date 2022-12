„Ein bebaubares Grundstück“

Von: Matthias Matz

Das städtische Grundstück im Hintergrund soll verkauft werden, um den Bau eines Mehrfamilienhauses zu ermöglichen. © Matthias Matz

Es bleibt dabei: Auf dem Dreitannenbichl werden keine Reihenhäuser gebaut. Gleichzeitig machte der Stadtrat aber den Weg für den Bau eines Wohnhauses unterhalb des kleinen Hügels frei.

Füssen – Es bleibt dabei: Auf dem Dreitannenbichl werden keine Reihenhäuser gebaut. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Gleichzeitig machte er aber auch den Weg für den Bau eines Wohnhauses unterhalb des kleinen Hügels frei: Mit 15:8 sprach sich das Gremium für den Verkauf der etwa 1300 Quadratmeter großen städtischen Fläche an einen Investor aus, der dort ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus errichte soll. Davon erhofft sich die Stadt rund 800.000 Euro Einnahmen.



Damit stimmte das Stadtparlament nur in Teilen einem umfangreichen Antrag der Fraktion Füssen-Land (FL) zu. Diese hatte, wie bereits mehrfach im Kreisboten berichtet, neben dem Verkauf des Grundstücks auch gefordert, die Nordseite des Dreitannenbichl planerisch zu entwickeln. Ziel dort müsse der Bau von mehreren Reihenhäusern oder Doppelhaushälften sein, um bezahlbaren Wohnraum für Familien und Einheimische zu schaffen.

Darauf wollte sich eine deutliche Mehrheit im Stadtrat allerdings nicht einlassen: Mit 19:4 sprachen sich die Räte gegen diesen Antrag aus. Denkbar knapp mit 12:11 votierte das Gremium ferner dafür , einen Bebauungsplan für das Grundstück aufzustellen, um so Ferien- und Zweitwohnungen zu verbieten.

Lebhafte Diskussion

Den Entscheidungen voraus ging eine lebhafte Diskussion im Beisein zahlreicher Anwohner des Dreitannenbichls. Diese hatten bereits im Sommer massiv gegen die damaligen Pläne der Stadtverwaltung protestiert, kommunale Grundstücke am Bichl an eine Wohnbaugesellschaft zu verkaufen. Angesichts des Widerstandes hatte der Stadtrat seinerzeit entschieden, das Thema zunächst auf Eis zu legen.



An dieser Stelle knüpfte FL-Fraktionsvorsitzender Niko Schulte am Dienstagabend gleich eingangs an. „Es gab keinen Abschluss. Deshalb haben wir beantragt, heute zu entscheiden“, erläuterte er. Der Stadtrat müsse endlich festlegen, was mit dem Grundstück geschehen soll. Schulte machte klar, dass es seiner Fraktion vor allem um die Fläche am Fuße des Bichls zwischen zwei bereits bestehenden Gebäuden gehe. „Ich bringe da wunderbar ein Haus rein“, sagte er und erinnerte an den großen Bedarf an Wohnraum in der Stadt. Selbst das Landratsamt halte an dieser Stelle ein Hochhaus mit bis zu sieben Stockwerken für machbar. „Das ist einfach ein bebaubares Grundstück.“



Kritik an Antrag

Mit Verweis auf das Haushaltskonsolidierungskonzept forderte Schulte darüber hinaus, sich auch die etwa 3000 Quadratmeter großen städtischen Grundstücke auf der Nordseite des eigentlichen Dreitannenbichls genauer anzuschauen und planerisch zu entwickeln. Deren Verkauf könnte zusätzliche 3,2 Millionen Euro in die leere Stadtkasse spülen. Geht es nach Füssen-Land, könnten auf dem Hügel Reihen- oder Doppelhaushälften entstehen. „Dass das tolles Grünland ist, halte ich für ein Gerücht“, wies eSchulte ein oft vorgebrachtes Argument der Gegner einer Bebauung zurück.



Vor allem bei den Freien Wählern stieß der Vorstoß der Wählervereinigung aber auf energische Ablehnung. Die Vertagung des Themas im Sommer sei „nachvollziehbar und gut begründet“ gewesen, sagte Fraktionsvorsitzende Christine Fröhlich. Durch den Antrag erwecke Füssen-Land den Eindruck, dass der Stadtrat gar keine andere Möglichkeit habe als zu verkaufen. Das sei aber falsch. Zudem stellten sich für ihre Fraktion zahlreiche Fragen. Etwa, ob dort tatsächlich bezahlbarer Wohnraum für Familien entstehen kann, ob die Bauleitplanung im Rathaus personell gestemmt werden kann und ob es Kaufinteressenten gibt.



Ihr Fraktionskollege Jürgen Doser sagte, dass der Antrag zu Unzeiten komme. Viele Einheimische könnten sich das Bauen derzeit nicht leisten. Zudem entwickle die Stadt gerade die beiden Baugebiete Weidach und Pitzfeld, wo man wegen der aktuellen Entwicklungen bereits auf die Bremse getreten habe (der Kreisbote berichtete). „Im Weidach sind wir mit den Planungen fast fertig.“

„Zur falschen Zeit“

Thomas Scheibel von den Freien Wählern verwies ebenfalls auf die explodierenden Baukosten und steigenden Zinsen. „Wir haben eine Baukostensteigerung von zehn Jahren auf einen Schlag“, sagte er. Grundsätzlich sei die Idee, Wohnraum zu schaffen, zwar sinnvoll, komme aber zur falschen Zeit.



Neben den Freien Wählern sprach sich auch die SPD erwartungsgemäß gegen das Vorhaben aus. „An der Stelle schaffen wir mit Sicherheit keinen bezahlbaren Wohnraum“, sagte Erich Nieberle. Ferner verstoße die geplante Bebauung gegen das Gebot der Rücksichtnahme. „Hände weg von einer Bebauung!“, appellierte er.



Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sah eine Bebauung des Dreitannenbichls ebenfalls kritisch. „Die Topologie ist zu ungünstig“, erklärte er. „Das ist aktuell nicht stemmbar.“ Den „Lückenschluss“ am Fuße des Hügels halte er dagegen für sinnvoll und machbar. „Da kann ich mitgehen.“