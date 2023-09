PMG-Gelände: Droht jetzt eine lange Hängepartie?

Von: Matthias Matz

Das riesige PMG-Gelände in der Hiebelerstraße weckt Begehrlichkeiten. Deswegen droht nun Streit zwischen der Stadt und dem Eigentümer. © Matthias Matz

Zwischen Investor Dieter Glass und der Stadt Füssen drohen verhärtete Fronten: Die Stadt will die Planungshoheit über das PMG-Gelände – das aber gehört Glass.

Füssen – Am Ende halfen alle Appelle des Eigentümers nichts: Einstimmig hat der Bauausschuss am Dienstagabend beschlossen, den Bebauungsplan W20 zu ändern, um den Bau eines Heizkraftwerks auf dem PMG-Gelände in der Hiebeler Straße planungsrechtlich abzusichern.

Gleichzeitig erließ das Gremium eine Veränderungssperre und eine Vorkaufsrechtssatzung. Grundstückseigentümer Dieter Glass hatte dagegen bereits im Vorfeld protestiert und angekündigt, gegen die Veränderungssperre vorgehen zu wollen.

Wie vergangene Woche bekannt wurde, will das PMG den etwa 5,2 Hektar großen Produktionsstandort Füssen zum Ende des ersten Quartals 2024 schließen. Eigentümer der Gewerbefläche ist mittlerweile der Unterallgäuer Bauunternehmer Dieter Glass, der das Areal für eineinhalb Jahre bis Ende 2024 an PMG vermietet hat. Was danach auf dem Areal geschieht, ist der derzeit offen.

Aber schon jetzt weckt die in absehbarer Zeit freiwerdende Gewerbefläche in bester Lage Begehrlichkeiten – bei benachbarten Firmen und solchen, die sich in Füssen ansiedeln wollen. Aber auch bei der Stadt selbst.

Die Kommune will auf dem Gelände auf einer etwa 9000 Quadratmeter große Fläche durch die Stadtwerke und einen Partner ein Heizkraftwerk für ein Nahwärmenetz errichten lassen. „Ob es so kommt, müssen wir schauen“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) am Dienstagabend im Bauausschuss.

Aber um das Vorhaben zumindest planungsrechtlich schon einmal abzusichern, beschloss das Gremium einstimmig eine Änderung des dort gelten Bebauungsplans W20 sowie den Erlass einer Veränderungssperre (eine Gegenstimme) und einer besonderen Vorkaufsrechtssatzung.

Damit will die Kommune die Planungshoheit über das Areal in der Hand behalten und verhindern, dass Glass das „strategischste Gelände der Stadt“ (Eichstetter) an Dritte weiterverkauft.

Gleichzeitig hat die Stadt mit der Vorkaufsrechtssatzung ein Instrument in der Hand, welches es ihr ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen die Gewerbefläche zugunsten eines Dritten zu kaufen. Ähnlich sei bereits bei anderen Grundstücken im Gewerbegebiet verfahren worden, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU).

Kein Zeichen des Misstrauens

Der Rathauschef betonte in Richtung des in der Sitzung anwesenden Glass, dass es sich bei diesem Vorgehen um keinen Ausdruck des Misstrauens ihm gegenüber handle. Im Gegenteil: Er baue weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und eine gemeinschaftliche Entwicklung des Areals, wie er mehrfach betonte. Auf der anderen Seite müsse die Stadt aber auch sicherstellen, dass diese Entwicklung in ihrem Sinne stattfindet und Glass das Gelände nicht weiterverkaufe.

Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte er in einem Antwortschreiben auf einen offenen Brief von Glass deutlich gemacht, dass er dort keine chinesischen Investoren, Speditionen für Lkw, Umschlagsplätze, Autohäuser oder innenstadtrelevanten Handel sehen möchte.

Ziel: Viele Arbeitsplätze, hohe Gewerbesteuereinnahmen

Ziel müsse sein, dort Gewerbe mit möglichst vielen qualifizierten Arbeitsplätzen und hohen Gewerbesteuerzahlungen anzusiedeln. Derzeit würden der Stadt jährlich sieben Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen fehlen. „Diese 52.000 Quadratmeter tragen grundlegend zur gesamten städtischen Entwicklung mit, daher muss es auch jedem anderen Investor/Käufer klar sein, dass die Stadt hier mitreden wird“, erklärte der Rathauschef.

Vier anderen Kaufinteressenten, die Glass dann offenbar in letzter Minute bei den Verhandlungen mit PMG überbot, hätten ein entsprechendes Konzept im Sinne der Kommune bereits vorgelegt, so Eichstetter weiter.

Der Ausschuss stimmte den Anträgen der Verwaltung einstimmig und ohne Diskussionen zu. Lediglich Martin Dopfer von Füssen-Land wollte wissen, warum die Veränderungssperre für das gesamte Areal gelten soll, obwohl die Stadt nur 9000 Quadratmeter für ihr Heizkraftwerk benötige.

Eichstetter erläuterte daraufhin, dass das gesamte Gelände auf den Prüfstand solle, um unter anderem zu schauen, wie die Gebäude möglicherweise genutzt werden könnten. So befinde sich beispielsweise eine Halle in einem guten Zustand, eine zweite dagegen in einem schlechten. Zudem verwies er auf die Verhandlungen der anderen Interessenten mit PMG. Demnach sei das Areal bereits aufgeteilt und so gut wie verkauft gewesen – ehe eben Glass zuschlug. „So etwas darf mit so einer Fläche in Füssen nicht mehr passieren.“

Ausnahmen möglich

Gleichzeitig versuchten der Rathauschef und Bauamtsleiter Armin Angeringer aber auch zu beschwichtigen. Da das Areal noch bis Ende 2024 vermietet sei, sei ohnehin in absehbarer Zeit mit keiner Nutzungsänderung zu rechnen. Und Angeringer ergänzte: „Man kann jederzeit eine Ausnahme von der Veränderungssperre machen.“

Ob dies Eigentümer Glass jedoch zufrieden stellen wird, muss abgewartet werden. Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte er in einem offenen Brief an die Ausschuss-Mitglieder und Medien durch seinen Anwalt Prof. Dr. Simon Bulla mitteilen lassen, dass er vom geplanten Vorgehen der Stadt „schwer irritiert“ sei.

Denn die Verwaltung hatte den Investor offenbar überhaupt nicht über das geplante Vorgehen informiert und damit überrumpelt. Glass bat daher in dem Schreiben – und in einem weiteren vom Dienstag – eindringlich darum, das Thema von der Tagesordnung zu streichen.

Eine Veränderungssperre für das gesamte Areal zu erlassen, obwohl die Stadt nur 9000 Quadratmeter benötige, sei „evident rechtswidrig“, so Bulla, der ankündigte, dass sich sein Mandant gegen das Vorgehen der Stadt mit allen Mitteln wehren werde.

Gleichzeitig bot Glass der Stadt an, dass Areal gemeinsam auf Augenhöhe zu entwickeln. Der Eigentümer habe, heißt es in dem Anwalt-Schreiben, angeboten, sowohl eine Teilfläche des Grundstücks von 9000 Quadratmetern für die Stadtwerke für einen angemessenen Kaufpreis zur Verfügung zu stellen als auch etwaige Bauabsichten der benannten Investoren wohlwollend zu prüfen. „Dieses Angebot bleibt aufrechterhalten.“

Glass will Beschlüsse prüfen

Wie Glass darauf reagieren wird, dass Verwaltung und Ausschuss seine Bitte um Streichung von der Tagesordnung abgelehnt haben, bleibt zunächst abzuwarten. Am Mittwochabend teilte Anwalt Bulla auf Anfrage des Kreisboten mit: „Wir werden die am 05.09.2023 beschlossenen Satzungen zum PMG-Areal in Ruhe prüfen und über weitere Schritte entscheiden.“

Sollte sich Glass dazu entscheiden, verwaltungsrechtlich gegen die Beschlüsse vorzugehen, droht eine lange Hängepartie, wie Bulla in einem Schreiben vom Dienstagnachmittag deutlich machte. „Die von Ihnen avisierten Instrumente der Veränderungssperre und der Vorkaufsrechtssatzung würden das Gewerbeareal bis zu einer gerichtlichen Klärung im status quo einfrieren, den Eigentümer in der Nutzung des Areals lähmen und insbesondere auch für die Stadt Füssen jede positive Entwicklung verhindern“, schreibt der Fachanwalt.

Ein Normenkontrollverfahren werde sich über drei bis Jahre hinziehen, in denen das Gelände nicht entwickelt werden könne, fährt der Augsburger Jurist fort. Sollte die Stadt das Verfahren verlieren - wovon er ausgehe - drohen ihr überdies hohe Schadenersatzforderungen. „Auch hier wird das PMG-Areal nicht zeitnah entwickelt werden.“