Füssen: Parken wird abermals teurer

Von: Katharina Knoll

Betroffen von der Umsatzsteuer wird wohl auch der Parkplatz am Feneberg sein. © Matthias Matz

Füssen – Parken wird in Füssen nochmals teurer: Denn ab 1. Januar müssen Kommunen Umsatzsteuer für ihre „selbstständigen Parkplätze“ bezahlen.

Das kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) kürzlich im Finanzausschuss an.



„Jede Kommune deutschlandweit ist davon betroffen“, erklärte der Rathauschef. Mit der Einführung der Umsatzbesteuerung für Kommunen zum 1. Januar 2023 werden die „selbstständigen Parkplätze“, soweit sie bisher noch steuerfrei waren, künftig steuerpflichtig. Das bedeutet, die Stadt muss die Besteuerung nicht nur in der entsprechenden Parkgebühren-Verordnung regeln, sondern auch bei der Gebührenbemessung entsprechend berücksichtigen, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen.



Derzeit kläre die Verwaltung mit ihrer Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei ab, welche ihrer Parkplätze unter die neue Regelung fallen. Dazu zählen werden aller Wahrscheinlichkeit nach der südliche und nördliche Parkplatz am Alatsee, der Parkplatz am Bundesstützpunkt, am Feneberg sowie an der Alatseestraße in Bad Faulenbach. Außerdem werden wohl in Hopfen der Parkplatz am Campingplatz sowie am „Vilser” und der Parkplatz Weißensee betroffen sein.



Keine Mehreinnahmen

Die Parkplätze werden darüber hinaus zu einem „Betrieb gewerblicher Art“, erklärte Kämmerer Thomas Klöpf. Die Stadt muss dann alle Anschaffungen und Aufwendungen steuerlich betrachten. Neben einer Umsatzsteuerpflicht von 19 Prozent muss die Kommune aufgrund der Einnahmen auch 15 Prozent Körperschafts- und 15 Prozent Gewerbesteuer zahlen. „Ca. 49 Prozent Abgaben kommen oben drauf“, erklärte Eichstetter.

Statt einem Euro fallen dann 1,49 Euro Parkgebühren an, „ohne dass die Stadt einen Cent mehr Parkeinnahmen generieren kann“, verdeutlichte der Rathauschef die Situation an einem Beispiel. Bis zum 1. Januar müssen nun alle Parkautomaten umgerüstet werden.



Einstimmig und ohne Diskussion empfahl der Finanzausschuss dem Stadtrat, die Parkgebühren bis dahin entsprechend zu ändern. Wenn die Steuerpflicht für die Parkplätze abschließend geklärt ist, sollen die neuen Tarife festgelegt werden. Einen entsprechenden Vorschlag dazu soll die Stadtverwaltung ausarbeiten.