Weihbischof Florian Wörner segnet frisch sanierte Kirche St. Urban in Rieden am Forggensee

Von: Alexander Berndt

Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg. © Berndt

Rieden a.F. – Die frisch renovierte Kirche St. Urban in Rieden am Forggensee hat jetzt Weihbischof Florian Wörner feierlich eingeweiht. Die Sanierungsarbeiten zogen sich über ein Jahr und kosteten rund 650.000 Euro.

„Man könnte fast denken, dass es im Himmel kaum schöner ist“, fasste Florian Wörner nicht nur seine Begeisterung über die „Schönheit der Landschaft an so einem Tag“, in Worte. Der Weihbischof war für die Einweihung der frisch renovierten Kirche St. Urban extra aus Augsburg angereist. Dabei schwärmte er denn auch von der „altehrwürdigen Urkirche von Rieden“ als einem Juwel, das „jetzt in neuem Glanz“ erstrahle.



Dafür sage man „dem großen, dreifaltigen Gott Dank“, erklärte Wörner an diesem „Tag des Jubels und des Dankes“ weiter, als welchen Pfarrer Hans-Ulrich Schneider von der Pfarreiengemeinschaft Rieden-Roßhaupten-Lechbruck den Festtag bezeichnete. Im Zuge der Renovierung sei schließlich „alles sehr gut und sehr schön geworden.“

Das sah der Riedener Bürgermeister Andreas Haug ähnlich: „Danke, dass alles so schön geworden ist“, sagte er. Durch die Sanierung präsentiere sich St. Urban wieder als „ein Schmuckstück dieser Region“, sagte Kirchenpfleger Wilhelm Zettl, der zudem betonte, dass es wichtig sei, „diesen Ort für die Zukunft zu erhalten“. Immerhin sollen Gotteshäuser die Menschen nicht nur daran erinnern, „groß von Gott, sondern auch groß voneinander zu denken“, machte Wörner in seiner von der Musikkapelle Rieden musikalisch begleiteten Predigt deutlich. Während er darüber hinaus erklärte, dass Gottesliebe und Nächstenliebe zusammengehörten, schlug er schließlich vor: „Lassen wir uns von dieser neu renovierten Kirche anstecken, den Glauben an Gott auch nach außen zu tragen!“