Weißensee: 4000 Trachtler, 6000 Besucher

In Vorfreude: Mit einem Teil des Organisationsteams stellte Vorstand Willi Stehle (rechts) das Festprogramm vor. © ed

Weißensee – „S‘weard schea in Weißesea“ – davon ist das Organisationsteam des Trachten- und Heimatvereins „D‘Falkenstoaner“ überzeugt, wenn vom 28. bis 30. Juli das 94. Gautrachtensfest des Oberen Lechgau-Verbandes in Weißensee stattfindet.

Bei der Vorstellung des Ereignisses im „Schützenstüble“ in Roßmoos informierte Vorsitzender Willi Stehle zusammen mit einigen Vorstandsmitgliedern darüber, „was mir so alles vorhand“. Natürlich kann der Verein dieses Ereignis mit seinen 180 Mitgliedern nicht alleine stemmen und ist auf Mithilfe vieler Hände angewiesen.

Stehle freute sich über das Engagement der anderen örtlich ansässigen Vereine, mit denen zusammen bereits in einzelnen Arbeitsgruppen auf Hochtouren dem Festwochenende im Juli gespannt entgegengefiebert wird. Erwartet werden insbesondere am Sonntag 4000 Trachtlerinnen und Trachtler und rund 6000 Besucher. Neben den im Oberen Lechgau zusammengeschlossenen Vereinen – davon haben sich aktuell bereits 41 angemeldet – sind Trachtler aus den angrenzenden Gauen eingeladen.



Nach dem Sternmarsch am Freitag, 28. Juli um 18.30 Uhr, geht es im anschließenden Zug ins Festzelt, wo der Bieranstich folgt. Der große „Gauheimatabend“ am Samstag, 29. Juli, ist sozusagen eine Präsentation von Tracht, Brauchtum und heimischer Kultur pur. Der Festsonntag am 30. Juli beginnt bereits um 6 Uhr mit dem Weckruf mit Schützenkanone und den Weißensee Alphornbläsern. Nach dem Festgottesdienst um 9.15 Uhr ist geselliges Beisammensein im Rahmen eines Frühschoppens. Hier zeigen die Jugendgruppen ihr Können. Der große Festumzug beginnt um 13.30 Uhr. (ed)