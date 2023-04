Weltladen Pfronten e.V. zeigt sich engagiert und voller Ideen

Voller Tatendrang: Der neue Vorstand des Weltladen Pfronten um die Vorsitzende Angela Kolleck (vorne links), ihre Stellvertreterin Lissi Wolf sowie Kassenprüferin Brigitte Antretter (hinten v.l.), Beisitzer Wolfgang Neumayer, Kassiererin Silvia Iseler und Schriftführerin Iris Kiechle. © privat

Der Weltladen Pfronten e.V. hat einen neuen Vorstand. Dessen Mitglieder wollen voller Tatendrang die anstehenden Herausforderungen angehen.

Pfronten - Der Verein Weltladen Pfronten e.V. stellt sich für die Zukunft neu auf: Mit großer Mehrheit wählte die Jahreshauptversammlung jetzt die bisherige stellvertretende Vorsitzende Angela Kolleck an die Spitze des Vereins. Sie tritt damit die Nachfolge von Xaver Schneider an, der nicht mehr kandidiert hatte.

Zu Kollecks Stellvertreterin bestimmten die anwesenden Vereinsmitglieder Lissi Wolf. Ebenfalls neu im Vorstand ist Kassierin Silvia Iseler, die das Amt von Brigitte Antretter übernahm. In ihren Ämtern bestätigt wurden hingegen Schriftführerin Iris Kiechle und Beisitzer Wolfgang Neumayer. Das neue Team zeigte sich nach der Wahl bester Stimmung und voller Tatendrang.

Zuvor hatte Kolleck für den an diesem Abend verhinderten Xaver Schneider das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren lassen. Dieses war trotz der im vergangenen Jahr zeitweise noch geltenden Corona-Einschränkungen von zahlreichen Unternehmungen geprägt. Unter anderem wurde ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit dem Gasthof Engel in Kappel ins Leben gerufen.

Sechs Mal fand vor dem Weltladen ein „fairer Mittagstisch“ statt. Dieser sei gut angekommen und solle auch heuer weitergeführt werden, kündigte Kolleck an. Mehrere Veranstaltungen wie eine Schokoverkostung oder Vorträge über nachhaltige Mode und den „Wir-Kaffee“ sorgten zudem für Weiterbildung beim Thema Fairer Handel.

Ein großer Dank, so Kolleck, gebühre dabei den Mitgliedern des Weltladen-Arbeitskreises, die viele Ideen und Engagement einbrächten. Zwei weitere Vorträge über den Regenwald und Produktlabels wurden ferner zusammen mit der Fairen Gemeinde organisiert.

Ein besonderes Ereignis aus Vereinssicht sei die Anstellung von Sabine Hofer als neue hauptamtliche Ladenleitung gewesen sowie die Ladenerweiterung um ein dringend benötigtes Büro.



Hoher Umsatz

An verschiedenen Festen und gemeindlichen Aktivitäten nahm der Weltladen darüber hinaus mit Verkaufsständen teil. Um das Angebot stets attraktiv zu halten, besuchten die Mitarbeiterinnen außerdem mehrere Messen. Zudem besuchten zwei Schulklassen die Einrichtung.



Finanziell ist der Laden ebenfalls ein Erfolg. Wie Kassiererin Brigitte Antretter berichtete, konnte der Umsatz um 13 Prozent gesteigert werden. Damit liege man deutlich über den Zuwächsen des sonstigen Einzelhandels. Ferner habe man über 30.000 Euro verschiedenen Projekte weltweit zugute kommen lassen. Damit spendete der Pfrontener Verein Brigitte Antretter zufolge in den vergangenen acht Jahren insgesamt fast 180.000 Euro. Somit leiste der Laden neben dem Verkauf von fairen Produkten einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Situation im sogenannten globalen Süden (Entwicklungs- und Schwellenländer), erläuterte die Kassierin.