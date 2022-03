Weltweite Demos: „Fridays for Future“-Ortsgruppe Füssen/Pfronten setzt ein Zeichen für Frieden und Klimaschutz

Teilen

Auch die „Fridays for Future“-Ortsgruppe Pfronten/Füssen beteiligt sich am weltweiten Klimastreik. Etwa 35 Personen setzen in Füssen ein Zeichen für Klimaschutz und Frieden. © privat

Füssen – Weltweit hat die „Fridays for Future” (FfF)-Bewegung am vergangenen Freitag zu Demos für den Klimaschutz aufgerufen. Auch in Füssen versammelte sich die Ortsgruppe Füssen/Pfronten rund um ihre Hauptorganisatorin Michelle Derbach, um ein Zeichen für den Klimaschutz und Frieden zu setzen.

Zu Beginn der Veranstaltung, zu der sich auch Ukrainer und Ukrainerinnen mit ihren Kindern eingefunden hatten, legten die Versammelten unter Kirchenglockengeläut eine Gedenkminute für die Kriegsopfer in der Ukraine ein. Dabei hielten Kinder gelbe und blaue Luftballons in den Händen.



Wir brauchen ein Embargo auf russische Energie und zwar sofort!”

Nachdem Derbach ein Grußwort des Landtagsabgeordneten Martin Stümpfig, Sprecher für Energie- und Klimaschutz für die Grüne-Fraktion, vorgelesen hatte, hielten sie und Helmut Scheel, Vorsitzender der ÖDP Füssen, weitere Reden zu den Themen Frieden und Klima. „Es reicht! Gehen wir die großen Veränderungen an, stellen wir endlich Menschen und Lebensgrundlagen über die Machtinteressen einzelner”, forderte Derbach. „Wir brauchen ein Embargo auf russische Energie und zwar sofort!”



Laut der FfF-Ortsgruppe Pfronten/Füssen beteiligten sich insgesamt ca. 35 Personen an der Demonstration. Einige der Teilnehmer kamen demnach aus Oberstdorf, Kempten und Marktoberdorf. Auch blieben immer wieder Passanten stehen, um die Veranstaltung zu verfolgen. Die FfF-Bewegung wertete die Veranstaltung als Erfolg.

kb