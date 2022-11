Füssen: Kommt heuer wieder der Nikolaus?

Von: Riccarda Gschwend, Matthias Matz

In der Vergangenheit lockte der Nikolausmarkt stets unzählige Besucher in die Innenstadt. Ob er heuer stattfindet, ist allerdings fraglich. © Archiv

Der beliebte Füssener Nikolausmarkt steht schon wieder auf der Kippe. Diesmal allerdings nicht wie in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Einschränkungen.

Füssen - Ob in diesem Jahr der beliebte Nikolausmarkt am Schrannenplatz nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden wird, soll dieser Tage entschieden werden. Das teilte die Werbegemeinschaft „Gemeinsam Wir“ auf Anfrage des Kreisboten mit. Allerdings stehen die Chancen offenbar nicht allzu gut.

In der jüngsten Stadtratssitzung warf Rätin Anna-Verena Jahn (Grüne) die Frage in den Raum, ob es heuer einen Nikolausmarkt geben wird. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und die anderen anwesenden Vertreter der Stadtverwaltung konnten daraufhin nur mit den Schultern zucken – bislang war nichts dazu bekannt geworden.



Gemütlicher Abend

Organisiert hat die Veranstaltung bisher stets die Werbegemeinschaft Füssen „Gemeinsam wir e.V.“ Zahlreiche Vereine und Organisationen sorgten in der Altstadt für das leibliche Wohl der großen und kleinen Besucher. Auf dem Schrannenplatz, dem Brotmarkt und dem Magnusplatz hieß es immer: Ein gemütlicher Abend von Füssenern für Füssener.

Verschiedene Musik- und Kindergruppen sorgten für weihnachtliche Stimmung und in der Brunnengasse beschenkten der Nikolaus und Engel die kleinen Besucher. Schließlich sorgte ein Partyzelt mit DJ für gute Laune.



Auf Anfrage des Kreisboten gab die Werbegemeinschaft „Gemeinsam wir“ vergangene Woche nun kurz und knapp bekannt, dass die Entscheidung zum diesjährigen Füssener Nikolausmarkt dieser Tage getroffen werden soll.

In den Sozialen Netzwerken hat sich der Verein mittlerweile zu Wort gemeldet. „Uns fehlen ehrenamtliche Helfer. Das betrifft leider auch den Nikolausmarkt. Wir sind im Moment zu wenige, um ihn dieses Jahr zu organisieren. Deshalb hier noch ein Versuch um den Markt doch noch organisiert zu bekommen“, heißt es dort.

Der Appell endet mit einem Aufruf an die Füssener, sich an der Organisation des Marktes zu beteiligen. Ansonsten könne dieser heuer voraussichtlich nicht stattfinden, so Vorsitzender Alexander Mayerhofer.