Wertach: Fünfjähriger verletzt sich auf der Hüpfburg schwer am Kopf

Der fünfjährige Bub musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / VitalikRadko

Ein fünfjähriger Bub hat sich beim Spielen in einer großen Hüpfburg so schwer am Kopf verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Wertach - Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Samstag, 29. April, gegen 17.20 Uhr. Der Fünfjährige spielte auf einer großen Hüpfburg in dem Indoor-Spielplatz in Wertach. Zur selben Zeit befanden sich Jugendliche in der Nähe des Spielgeräts. Der Junge wurde plötzlich und unvermittelt in die Luft und in der Folge neben die Hüpfburg geschleudert.

Das Kind musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der genaue Unfallhergang und mögliche Pflichtverletzungen sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Auf dem Weg der Besserung

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter 08323/96 100 zu melden. Über die Eltern des Jungen brachten die Beamten erfreulicherweise in Erfahrung, dass ihr Sohn soweit stabil ist und sich auf dem Weg der Besserung befindet.

